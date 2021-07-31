Putin, Erdoğan ile Türkiye'nin güneyindeki yangınları görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Türk mevkidaşı Erdoğan ile Türkiye'nin güneyindeki orman yangınlarıyla ilgili durumu görüştüğü belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü, liderler Türkiye'nin güneyindeki orman yangınlarıyla ilgili durumu ele aldı.

Açıklamada, “Türkiye'nin güney bölgelerinde çıkan orman yangınlarının yol açtığı acil durum ele alındı. Bu doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Putin’in Rusya'nın Türkiye'ye yangın söndürme konusunda kapsamlı yardımı sağlamaya devam edeceğini yinelediğine dikkat çekilen açıklamada, Erdoğan’ın ise ‘sağlanan önemli destek için samimiyetle teşekkür ettiği’ vurgulandı.

Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

💬@KremlinRussia: Состоялся телефонный разговор Президента🇷🇺 В.В.Путина с Президентом🇹🇷 Р.Т.Эрдоганом.



Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием.#РоссияТурция pic.twitter.com/yKzRLNMdPp — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 31, 2021​

Liderler ikili Hükümetlerarası Komisyon toplantısını olumlu olarak değerlendirdi

Putin ve Erdoğan’ın ayrıca dün gerçekleşen Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) toplantı sonuçlarını olumlu olarak değerlendirdiklerinin altı çizildi:

“İkili Hükümetlerarası Komisyonun bir gün önce gerçekleştirdiği toplantının sonuçları hakkında olumlu değerlendirme yapıldı.”