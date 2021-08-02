Novak: Rusya ve Türkiye gaz transiti ile ilgili uzun vadeli bir anlaşmayı görüşüyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova ile Ankara’nın Türkiye üzerinden gaz transitine ilişkin uzun vadeli bir anlaşmayı görüştüklerini ifade etti.

Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonu toplantısının ardından konuşan Novak, “Bugün büyük projelerimizin gidişatıyla ilgili durumu detaylarıyla ele aldık. Yani Türk Akım ve dolayısıyla Türkiye üzerinden gaz transiti anlaşmasının uygulanmasını…” dedi.

Gazprom, Gazprom Export ve Botaş arasındaki gaz transitine yönelik anlaşma imzalanması ile ilgili meseleleri görüşen bir çalışma grupları olduğunu kaydeden Novak, “Belli başlı nüanslar, ticari meseleler var” açıklamasını yaptı. Novak, bu nüanslar ve meseleler hakkında bilgi vermedi.

Novak, gaz transiti ile ilgili uzun vadeli bir anlaşma imzalanmasının söz konusu olduğunu kaydetti.

Novak’a göre, komisyon toplantısında ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşası görüşüldü. Türk tarafı santralin birinci bloğunun 2023 yılında kullanıma geçirilmesinin sağlanmasını istedi.