Washington’daki Rus Büyükelçi: Rusya ve ABD stratejik istikrar konularında uzlaşmaya istekli

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya ve ABD'nin stratejik istikrar konularında fikir birliği sağlamaya ve ortak çabalarla bu alandaki krizin üstesinden gelmeye istekli olduklarını belirtti.

Washington merkezli National Interest dergisine konuşan Rus Büyükelçi Antonov, Rusya ve ABD'nin stratejik istikrar konularında fikir birliği sağlama ve ortak çabalarla bu alandaki krizin üstesinden gelme arzusunu ortaya koyduklarını söyledi.

Antonov, “Pek çok konuya yaklaşımlarındaki önemli farklılıklara rağmen her iki taraf, düzenli ve yapıcı bir diyalog yürütmeye ve ortak pozisyonlar aramaya hazır olduklarını ortaya koydu. Bu kesinlikle olumlu bir sinyal” dedi ve ekledi:

“Şimdiye kadar birkaç tur istişare yapıldı ve bu, kesinlikle önemli ve umut verici bir işaret. Yine de Amerikalı meslektaşlar, siber güvenlik çok daha geniş olmasına rağmen tartışmaları genel olarak dolandırıcılık üzerine odaklandırmayı tercih ediyor. Bu diyaloğun yakın gelecekte kapsamlı hale gelmesini umuyorum. Alternatif olarak, silah kontrol sistemlerine yönelik siber tehditleri ele alabiliriz.”

Rus ve Amerikan heyetler 28 Temmuz’da Cenevre’de toplanmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Rus ve Amerikan heyetler, 28 Temmuz’da yine Cenevre'de bir araya gelerek stratejik istikrar konusunda 7 saatlik toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantıda, Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etmişti.

İstişarelerin profesyonel ve bilgilendirici olduğunu belirten taraflar, stratejik istikrarı görüşmek üzere eylül sonunda tekrar bir araya gelme konusunda anlaşmış ve öncesinde de gayri resmi istişareler planlamıştı.

‘ABD Kiev’i Donetsk ve Lugansk ile müzakere etmeye çağırmalı’

ABD’nin Ukraynalı yetkilileri tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk ile müzakere etmeleri için etki etmesi gerektiğini dile getiren Antonov, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bazı yetkilileri, Minsk anlaşmalarını uygulanması konusunda çalışmak yerine Ukrayna'daki tüm sorunlardan Rusya'yı sorumlu tutuyor ve ülkemi ‘saldırgan’ olarak nitelendiriyor. Bu tür verimsiz açıklamaların gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığı konusunda yönetimi defalarca uyardık” diye konuştu.

Rus diplomat, “Çözümler propagandasız bir şekilde, ancak diplomatik yollardan bulunabilir. ABD, Ukrayna hükümetini etkileyebilir, onu Donetsk ve Lugansk temsilcileriyle kapsamlı diyalog başlatmaya, ağır silahları temas hattından çekmeye ve Ukrayna'nın güneydoğusunun özerk statüsüne ilişkin somut önlemler almaya teşvik edebilir” ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in Ruslar ve Ukraynalıların tarihsel akrabalığı hakkındaki makalesinin Washington'da ‘büyük yankı uyandırdığına’ ve çoğu kişi için iki halk arasındaki ilişkilere yeni bir bakış açısı oluşturduğuna dikkat çeken Antonov, aynı zamanda makaleyi çarpıtmaya yönelik bir takım eğilimlerin de olduğunu ifade etti: