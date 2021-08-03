Antonov: ABD'nin diplomatlarla ilgili sorun nedeniyle Rusya'yı suçlamasına anlam veremiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dünkü basın toplantısında "Ruslar için 3 yıllık vize süresi uygulanıyor. Bunda yeni bir şey yok. Vizenin süresi bitince bu kişilerin ülkeyi terk etmesini veya uzatma başvurusunu yapmasını bekliyoruz" demişti.

Price'ın sözlerini yorumlayan Antonov, "Rus tarafı, ev sahibi ülke tarafından belirlenen kurallara sıkı bir şekilde uyuyor, belgeleri önceden Dışişleri Bakanlığı'na gönderiyor, ancak buna herhangi bir karşılık alamıyor. Şu anda Rusya Büyükelçiliği'nin yaklaşık 60 çalışanı Washington'un kararını bekliyor, üstelik bazıları Mayıs 2020'den bu yana bekliyor" dedi.

Son günlerde Rusya'nın Moskova Büyükelçiliği'ne gönderilen ABD'li diplomatlara 22 vize verdiğinin altını çizen Antonov, "Buna cevaben, dalga geçer gibi, şimdiye dek sadece Rus elçi danışmanının vizesi uzatıldı. ABD, bu önlemi büyük bir taviz olarak görüyor ancak Moskova bunu kabul etmiyor. Bize 'boş hava' satma girişimleri işe yaramaz. Bu nedenle ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Rus diplomatik misyonlarının sorunlarını çözmek için yapıcı bir yaklaşım bekliyoruz" diye tepki gösterdi.

Antonov, ABD'nin Rus diplomatların ülkede bulunma sürelerine üç yıllık bir sınır koyma kararı ve 24 büyükelçilik çalışanına ülkeyi terk etmeleri yönündeki ısrarlı tavsiyelerinin, ABD hükümetinin Rus diplomatik varlığına ek bir darbe indirme arzusu olduğunu vurguladı.

Rus büyükelçi, bu durumdan çıkış yolunu, her iki devletin çıkarlarının dikkate alınacağı bir çerçevede, eşit ve karşılıklı saygıya dayalı bir diyaloğun yeniden başlatılması olacağının altını çizdi.