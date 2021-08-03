Rus Dışişleri: Avrupa Konseyi'nde Rusya'yla ilgili konular politize ediliyor

Moskova'da düzenlenen bir forumda konuşan Zaharova, "Avrupa Konseyi'nin farklı kurumlarında Rusya bağlamındaki tüm konuların politize edildiğini sıkça görüyoruz. Onlar için sorun olan konuların çözümü için ülkemizle işbirliği yapma hedefleri koymuyorlar. Var olan sorunları ya da ön plana çıkardıkları sorunları, ülkemizi eleştirmek için sürekli bir gerekçe bulunması amacıyla değil, ülkemizi ötekileştirmek için gündeme getiriyorlar. Ana sorun bu" dedi.

Bu bir yanlış anlama sorunu değil, 'eleştirel konuları kasıtlı olarak mutlak hale getirme' sorunu olduğunu kaydeden Zaharova, "Eğer sorunlar varsa, onları çözmenin yolları da vardır. Birbirine güvensizlik, birbirini anlamama sorunu varsa, görüş ayrılıklarını aşmak için ortak bir irade, ortak çıkarlar varsa bu kesinlikle aşılabilir. Ancak biz başka bir sorunla karşı karşıyayız. Bu bir yanlış anlama sorunu değil, 'eleştirel konuları kasıtlı olarak mutlak hale getirme' sorunu" ifadelerini kullandı.