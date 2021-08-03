Rus vekil: ABD Rus diplomatların çalışmaları konusunda kavram ikamesi ile meşgul

ABD’nin Rus diplomatlar için öne sürdüğü talepleri yorumlayan Rus milletvekili Slutskiy, Washington’un diplomatik personelin çalışmaları konusunda kavram ikamesi ile uğraştığını, be eylemlerin Cenevre'deki zirvede Rusya ile varılan anlaşma ile çeliştiğini belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rus sosyal medya platformu VKontakte’den yaptığı paylaşımda ABD’nin Rus diplomatlar için öne sürdüğü talepleri eleştirdi.

Slutskiy, “Washington açısından bu düpedüz bir manipülasyondur. Tüm bunlar, ülke liderlerinin Cenevre'deki zirve sırasında vardıkları anlaşmalarla çelişiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rus diplomatlar ile ilgili durumda ‘kavramları açık bir şekilde ikame etmekle’ meşgul olduğunu, zira bunun (ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned) Price'ın dediği gibi iş dengesini sağlamakla ilgili bir şey olmayıp, ‘diplomatik normlara açık bir saygısızlık’ olduğunu vurgulayan Slutskiy, şöyle devam etti:

“Washington, diplomat topluluğu üzerindeki baskıya son vermeli, bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Amerikan tarafının iletişim kanallarının sürdürülmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları sadece kağıt üzerinde kalacak.”

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 3 yıllık vize süresi uygulanan Rus diplomatların bu sürenin sonunda ülkeyi terk etmesi ya da uzatma başvurusu yapması gerektiğini, başvurulardan her birinin bireysel olarak inceleneceğini açıklamıştı.

Price, ABD’de çalışan yabancı diplomatlara konulan süre limitlerinin misyonların çalışmalarını dengelemeye yönelik olduğunu ve ülkeler arasındaki ilişkileri germe amacı taşımadığını ifade etmişti.