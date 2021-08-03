Kırımlı vekil Balbek: ABD Donanması'nın Rus kıyılarında 'otlanmasına' izin vermeyeceğiz

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırım milletvekili Ruslan Balbek, Amerikan küstahlığının artık bir sansasyon olmadığını ve hiç kimsenin ABD Donanması'nın Rus kıyılarında 'otlanmasına' izin vermeyeceğini vurguladı.

Sputnik'e demeç veren Balbek, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı George Kent'in, İngiliz Defender savaş gemisinin Kırım karasularında yaptığını ABD'nin onlarca yıldır yaptığı ve yapmaya devam edeceği şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Balbek, "Eğer ABD'li danışman, bize Amerikan küstahlığı hakkında bir sır vermeyi düşündüyse, buradan bir sansasyon çıkmadı. Her kim Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak kabul ederse, Kiev'den aldığı izinle bizim karasularımızdan geçemez. ABD filosunun dünyanın en güçlüsü olduğunu biliyoruz ancak bu, kıyılarımızın yakınında 'otlanmalarına' izin vereceğimiz anlamına gelmez" dedi.

1980'lerin sonlarında ABD'ye ait kruvazörün cevabını en iyi şekilde aldığını anımsatan Balbek, kısa süre önce de İngiliz muhrip gemisinin rotasında bombalar patlatarak gözlerinin yeniden görmesini sağladıklarının altını çizdi.

Ukrayna medyasına konuşan Kent, "ABD gemisinin dönemin Sovyet filosundan gemileriyle gerilim yarattığı 1988’deki olayı hatırlayabilirsiniz. Aslında bize yakın dönemde de Amerikan gemileri İngiliz gemisinin yaptığına benzer girişimlerde bulunmuştu. Aynı şekilde Karadeniz’de de ABD serbest dolaşım hakkını savunmaya devam edecek ve Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğunu tüm dünyaya hatırlatan ülkelerden biriyiz" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz HMS Defender muhribi 14 Haziran’da Karadeniz sularına girmişti. 23 Haziran'da ise Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin karasularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu.