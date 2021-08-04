Baykonur'un Rusya'ya 2050 yılına kadar kiralanmasına ilişkin sözleşme yürürlüğe girdi

Rusya’nın Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nü 2050 yılına kadar kiralamasına ilişkin sözleşmede yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi. Belge, yasal yönetmeliklerin yer aldığı resmi internet sitesinde yayınlandı.

Kazakistan ile Rusya hükümetleri arasında 1994'te yapılan sözleşmede, Baykonur Uzay Üssü Rusya'ya 20 yıllığına kiraya verilmişti. Daha sonra kira sözleşmesi 2004’te 2020 yılına kadar uzatılmıştı.

Dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik-1’in fırlatıldığı ve uzaya çıkan ilk insan Yuriy Gagarin'in tarihi uzay yolculuğunun başladığı uzay üssü olan Baykonur, SSCB’nin dağılmasından sonra Kazakistan’da kalmıştı. Rusya, Kazakistan'a her yıl üssün kullanımı için 115 milyon dolar tutarında ödeme yapıyor.