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    Rus askeri

    Rus keşifçilerin ve tankçıların kış şartlarında kullandığı en can alıcı gizlenme yöntemleri

    © Sputnik/ Igor Ageenko
    Savunma
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    Kış şartlarında gizlenme, her zaman Rus askerlerinin en güçlü yanlarından biri olarak öne çıkıyor. On yıllardır Rus askerler, karşı tarafı atlatıp ona sürpriz yapmayı sağlayan birçok taktik yöntemi geliştirerek, bu taktikleri başarılı bir şekilde uyguladı.

    Sputnik, Rus askerlerinin kış şartlarında kullandığı en can alıcı gizlenme yöntemlerini derleyerek okurlarına sundu.

    KOMBİNE YAKLAŞIM

    Şimdiye kadar ‘görünmez askerler’ için hazırlanan en dolu ve ayrıntılı kılavuzlardan biri olan ve ilk kez 1985’te yayınlanan ‘Kara Birlikleri Gizlenme Araçları ve Yöntemleri Kılavuzu’nda, şu veya bu kamuflajın avantaj ve dezavantajları, çeşitli arazi tiplerinin özellikleri gibi ayrıntılı bilgilerin yanı sıra çok sayıdaki askerin kısa sürede güvenli bir şekilde ‘görünmez’ olmak için kullanabileceği gereçler ve daha birçok bilgi aktarılıyor.

    Kış şartlarında savaş halinde beyaz kamuflaj formaları askerlerin en iyi dostu olma özelliğini taşıyor. Bu formaları giyen askerlerin kar kaplı bir düzlükte fark edilmesi son derece zor. Aynı zamanda bu forma, karın erimekte olduğu ve yeşilliklerin bulunduğu arazide kamuflaj niteliğini yitiriyor, zira askerlerin silueti çok uzaktan dahi fark edilebiliyor.

    Bu durumlarda askerler, koyu lekeli beyaz forma kullanmayı tercih ediyor. Bazı durumlarda bu desen, beyaz formanın iç kısmında bulunuyor ve askerler, şartlara göre üzerindeki giysiyi ters çevirip etkili bir şekilde kullanabiliyor.

    Ormanlık arazideyse birçok keşifçi ve özel harekâtçı, karlı zeminle uyumlu olan beyaz pantolondan ve koyu lekeli yeşil kabanlardan oluşan ‘kombine’ formalar kullanıyor ve bu şekilde arazide oldukça zor fark edilebiliyor.

    BANDAJLAR VE ‘HORTUM’

    Yüzlerini saklamak için askerler sıklıkla beyaz kamuflaj maskeleri kullanıyor. Söz konusu maskelerin, ‘hortum’ denen uzun alt kısımları bulunuyor. ‘Hortumlar’, nefes alıp verildiğinde çıkan buharı gizliyor ve sıcağı formanın altına yönlendirip, askeri ısıtıyor. Askerlerin kaskları ise beyaza boyanıyor, alternatif olaraksa üzerlerine kağıt ya da kumaş yapıştırılıyor. Silahların gizlenmesi içinse ecza çantasında bulunan bandajların kullanılması yeterli.

    Kış şartlarında en çok zorluk çeken keskin nişancılar, bazen saatlerce düşmanı beklerken gizli kalabilmek için arazide kendilerine siper oluşturuyor. Piyadelerin kazdığı siperlerden farklı olarak keskin nişancıların kazdığı siperlerin üzerleri, ladin ağacı dallarıyla veya çadır beziyle örtülüyor ve ardından titizlikle karla kapatılıyor. Askerler siperin içinde soğuğa o denli maruz kalmıyor, hatta mum yakarak ellerini ısıtabiliyor.

    Arazi şartlarında, özellikle de geceleyin çok uzağa yayılabilen seslerin gizlenmesi içinse askerler, karda yürümeden önce botlarının altına bez sarıyor.

    AĞ VE GAZETE

    Kış şartlarında savaş araçlarının gizlenmesi, hem boyutları, hem de göze batan geometrik şekilleri nedeniyle insan kamuflajına göre çok daha zor oluyor. Araçların kışın gizlenmesi için beyaz boya yaygın olarak kullanılıyor, fakat beyaz kaplı yüzeyler, koyu fon ortamında kolayca fark edilebiliyor. 40 tonluk tankın boyanmış yüzeyinin kolayca değişemeyeceği için tank mürettebatları, boyanarak kamufle edilmiş araçları çok dikkatli kullanmak, arazi büklümlerinden faydalanmak durumunda oluyor.

    Araçların gizlenmesi, özellikle beyaz rengin hakim olmadığı geçiş mevsimlerinde sorun haline geliyor. Askerler bu durumlarda araçları gizlemek için, görünmezliği arttıran üç renkli iri lekeli boya desenleri kullanıyor. Kış mevsimi ağır bastığındaysa koyu renkli lekeler, yeniden beyaza boyanıyor. Öne çıkan kısımlar koyulaştırılıyor, göçük kısımlarsa daha açık renge boyanıyor. Böylelikle insan gözünün alışık olduğu siluet kırılmış oluyor ve tankı fark etmek zorlaşıyor.

    ​Eğer boyası yetiştirilemeyen tankların kullanması gerekirse, mürettebatlar, savaş makinelerini ‘görünmez’ yapmak için ellerinde bulunan gereçleri kullanabiliyor. Beyaz renk sıradan bir ağ çok faydalı olabiliyor, zira uzaktan bakıldığında ağ ile örtmüş olan aracın silueti iyice bozmuş oluyor.

    Araçları gizlemek için kullanılan daha egzotik yöntemler de söz konusu olabiliyor. Örneğin geçtiğimiz şubatta tatbikat sırasında acil göreve çağrılan Belarus tankçılar, eski gazeteleri ıslatıp tankların zırhına yapıştırarak, araçlarını yarım saat içinde kış şartlarına göre kamufle etmiş oldu. Islak gazeteler, soğuğun etkisiyle zırhın üzerinde dondu ve güvenli bir kamuflaj sağladı.

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    Etiketler:
    Askeri kamuflaj, Kara Birlikleri Gizlenme Araçları ve Yöntemleri Kılavuzu, Rus ordusu, Rusya
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