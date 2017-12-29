Irak’ta Humvee’ler Rus tanksavar füze sistemiyle donatıldı

Irak ordusuna mensup askerlerin Humvee zırhlı araçlarına Kornet-E tanksavar füze sistemiyle donattıktan sonra çektikleri fotoğrafları Twitter üzerinden paylaştığı bildirildi.

Görüntülerde, Humvee’nin çatısına, genelde M2 Browning’in bulunduğu yere Kornet-E’nin monte edildiği görülüyor.

Tank, reaktif zırha sahip zırhlı araçlar ve tahkimata karşı kullanılan Kornet-E, ayrıca alçak irtifada uçak hedefleri de vurma yeteneğine sahip. Sistemin menzili 5.5 kilometre.

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