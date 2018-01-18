Hindistan'dan uzun menzilli balistik füze denemesi

Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre füze, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı.

Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı ancak yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini yazdı.

India test-fired its Agni-V, a nuclear-capable intercontinental ballistic missile (ICBM) with a strike range of over 5,000 km off the Odisha coast Thursday morning, reported local media https://t.co/1OcoaCYO2R — CGTN (@CGTNOfficial) January 18, 2018

​Agni-V balistik füze tüm testlerden geçerse Hindistan, dünyada uzun menzilli balistik füzeye sahip 6. ülke olacak.

Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush, Angi-I füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor.

Nuclear capable surface-to-surface #Agni5 is about 17-metre long and weighs over 50 tonnes.

https://t.co/5z9rW6X9Zu — India TV (@indiatvnews) January 18, 2018

​Hindistan ve Çin arasında 1962'de Himalayalar'daki sınır anlaşmazlığı yüzünden kısa süreli savaş yaşanmış, iki ülke ateşkesin ardından savaş öncesi sınırlarına geri dönmüştü.

© AFP 2018/ Jack Guez Hindistan, İsrail'le arasındaki silah anlaşmasını iptal etti

Hindistan ile Pakistan arasında üç savaşa neden olan Keşmir bölgesiyle ilgili anlaşmazlık ise halen devam ediyor.

HİNDİSTAN, İSRAİL'LE SİLAH ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞMELERE YENİDEN BAŞLIYOR

Öte yandan Hindistan'ın, İsrail savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafından üretilen Spike tanksavar füzelerini satın almak için görüşmelere yeniden başlayacağı açıklandı. Yeni Delhi, yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen satın alma işlemini önceki hafta iptal etmişti.