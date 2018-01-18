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    Agni-V balistik füzesi

    Hindistan'dan uzun menzilli balistik füze denemesi

    © AP Photo/ Manish Swarup
    Savunma
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    Hindistan, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 5 bin kilometre menzilli Agni-V balistik füzesini test etti.

    Yerel basında yer alan haberlere göre füze, Abdülkelam Adası'ndan fırlatıldı.

    Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Agni-V balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı ancak yerel basın, füzenin tüm testlerden geçip geçemediğinin henüz bilinmediğini yazdı. 

    ​Agni-V balistik füze tüm testlerden geçerse Hindistan, dünyada uzun menzilli balistik füzeye sahip 6. ülke olacak.

    Uzmanlar, Hindistan'ın sahip olduğu kısa menzilli Prithvi, Dhanush, Angi-I füzelerinin Pakistan'a, uzun menzile sahip Agni-IV ve Agni-V füzelerinin de daha çok Çin'e yönelik üretildiği yorumunda bulunuyor.

    ​Hindistan ve Çin arasında 1962'de Himalayalar'daki sınır anlaşmazlığı yüzünden kısa süreli savaş yaşanmış, iki ülke ateşkesin ardından savaş öncesi sınırlarına geri dönmüştü.

    İsrail'in Demir Kubbe Savunma Sistemi
    © AFP 2018/ Jack Guez
    Hindistan, İsrail'le arasındaki silah anlaşmasını iptal etti
    Hindistan ile Pakistan arasında üç savaşa neden olan Keşmir bölgesiyle ilgili anlaşmazlık ise halen devam ediyor.

    HİNDİSTAN, İSRAİL'LE SİLAH ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞMELERE YENİDEN BAŞLIYOR

    Öte yandan Hindistan'ın, İsrail savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafından üretilen Spike tanksavar füzelerini satın almak için görüşmelere yeniden başlayacağı açıklandı. Yeni Delhi, yaklaşık 500 milyon dolara mal olması beklenen satın alma işlemini önceki hafta iptal etmişti.

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    Etiketler:
    Agni-V, Balistik füze, Nirmala Sitharaman, İsrail, Pakistan, Hindistan
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