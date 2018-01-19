Ukrayna parlamentosu yabancı askerlere ülkedeki tatbikatlara katılma izni verdi

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ABD dâhil dış ülkelerden askerlerin Ukrayna’da bu yıl yapılacak olan çok uluslu tatbikatlara katılma izni verdi.

Karara göre NATO ülkelerinden gelen silahlı ve donanımlı 3 bine kadar askerle 6’ya kadar uçak ve helikopter, Ukrayna ordusuna ait birliklerin yapacağı eğitim tatbikatları çerçevesinde 365 gün boyunca Ukrayna’da kalabilecek.

Ayrıca Rapid Trident-2018 manevralarına katılmak üzere NATO ülkelerinden ve ‘Barış İçin Ortaklık’ programına üye ülkelerden 2 bin asker, 20 uçak ve helikopter haziran-kasım döneminde 16 gün boyunca Ukrayna’da bulunabilecek.

Ukrayna yasaları dış güçlerin ülkede askeri üs kurmasına izin vermediklerinden yabancı askerlerin ülkeye girebilmeleri için her defasında özel yasa çıkarılıyor.

Vekillerin 2. oturumda gerekli minimum oy sayısı 226 iken 235 ‘evet’ oyu ile kabul ettikleri yasayla ilgili karar daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından alınmış ve Rada’nın onayına sunulmuştu.