Kayıt
04:13 23 Ocak 2018
Ankara+ 1°C
İstanbul+ 5°C
Canlı Yayın
    Arama
    George H. W. Bush

    The Telegraph: ABD, ‘Yıldız Savaşları’nda Rusya ile işbirliği yapmak istiyordu

    © REUTERS/ Kevin Lamarque/Files
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İngiltere hükümetinin gizliliği kaldırılan belgelerinde, eski ABD Başkanı George H. W. Bush’un ‘Yıldız Savaşları’ olarak bilinen Stratejik Savunma Girişimi programına Rusya’yı da dahil etmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

    Sovyetler Birliği'nin ilk atom bombası RDS-1
    © Sputnik/ Sergey Mamontov
    ABD’nin 'öngörüleri' SSCB’ye yenildi: CIA’in Sovyetler hakkında tutturamadığı 5 tahmin
    5
    The Telegraph'ın gizliliği kaldırılan belgelere dayandırdığı haberinde 1990'lı yılların başlarında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden etkilenen Bush'un, Rusya ile işbirliği ihtimallerini göz önünde bulundurmaya başladığı ileri sürüldü.

    RUSYA İLE TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SİSTEMİ PAYLAŞIMI

    Bush'un, ABD'nin 40. Devlet Başkanı Ronald Reagan tarafından 1983 yılında geliştirilen ve olası bir nükleer saldırıya karşı bir tür kalkan olan Stratejik Savunma Girişimi'nde Rusya ile askeri teknoloji ve savunma sistemlerini paylaşmaya hazır olduğu ifade edildi.

    BUSH, YELTSİN'LE GÖRÜŞMEYİ PLANLADI

    Dünya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çekilen fotoğrafı.
    © Fotoğraf: NASA
    ABD'den 'yıldız savaşları'na hazırlıklı olma çağrısı
    İddiaya göre, dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in işbirliği yapmak istediği ve tamamen farklı bir yaklaşımı olduğunu düşünen Bush, projede Rusya ile NATO'nun birlikte hareket edebileceği görüşündeydi ve Rus liderle konuyu Soğuk Savaş'ın bittiği Camp David'deki Şubat 1992 tarihli toplantıda görüşmeyi de planlıyordu. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra 1993'te fazla pahalı ve güncelliğini yitirmiş görülen projeden vazgeçilmişti.

    Etiketler:
    Ronald Reagan, Boris Yeltsin, George H. W. Bush, Sovyetler Birliği, Rusya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Güney Kore'de hayalet kayak merkezi Alps Ski Resort
    Güney Kore’deki hayalet kayak merkezinden kareler
    Karikatür
    'ABD'nin Suriye'deki politikası beceriksizce’
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam