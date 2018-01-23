The Telegraph: ABD, ‘Yıldız Savaşları’nda Rusya ile işbirliği yapmak istiyordu

The Telegraph'ın gizliliği kaldırılan belgelere dayandırdığı haberinde 1990'lı yılların başlarında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden etkilenen Bush'un, Rusya ile işbirliği ihtimallerini göz önünde bulundurmaya başladığı ileri sürüldü.

RUSYA İLE TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SİSTEMİ PAYLAŞIMI

Bush'un, ABD'nin 40. Devlet Başkanı Ronald Reagan tarafından 1983 yılında geliştirilen ve olası bir nükleer saldırıya karşı bir tür kalkan olan Stratejik Savunma Girişimi'nde Rusya ile askeri teknoloji ve savunma sistemlerini paylaşmaya hazır olduğu ifade edildi.

BUSH, YELTSİN'LE GÖRÜŞMEYİ PLANLADI

İddiaya göre, dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in işbirliği yapmak istediği ve tamamen farklı bir yaklaşımı olduğunu düşünen Bush, projede Rusya ile NATO'nun birlikte hareket edebileceği görüşündeydi ve Rus liderle konuyu Soğuk Savaş'ın bittiği Camp David'deki Şubat 1992 tarihli toplantıda görüşmeyi de planlıyordu. Ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra 1993'te fazla pahalı ve güncelliğini yitirmiş görülen projeden vazgeçilmişti.