‘ABD’nin yeni bombardıman için parası yok’

Defense News, ABD’nin yeni stratejik bombardıman uçağı B-21 Raider ile ilgili çalışmaların finansman eksikliği yüzünden durabileceğini belirtti.

ABD Hava Kuvvetleri komutanlığının ilgili endişelerini federal hükümetin kapanmasına bağladığı ifade edilen haberde, askerlerin değerlendirmesine göre, en iyi ihtimalle bile LRS-B uçaklarını geliştirme programının büyük ölçüde geciktirileceği kaydedildi.

İlk B-21 savaş uçağının 2020 ortalarında kullanıma hazır duruma getirileceği planlanıyordu ancak bu süreler muhtemelen ertelenecek. ABD Hava Kuvvetleri’ne göre, finansman sorunu önümüzdeki nisan ayında başlayabilecek.