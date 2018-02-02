ABD'den Polonya'ya 6 milyar dolarlık Patriot indirimi

Polonya ile mart sonuna kadar 10.5 milyar dolarlık Patriot savunma sistemleri satış anlaşması imzalamaya hazırlanan ABD'nin anlaşma fiyatını 4.5 milyar dolara indirdiği belirtildi.

Polonya'da yayın yapan RMF FM'in resmi olmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Polonya'ya Patriot sistemleri satmayı planlayan ABD, anlaşma bedelinde büyük bir indirim yaptı.

Haberde, Patriot sistemleri için ABD'ye ödenecek bedelin 4.5 milyar dolar olduğu ifade edildi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczaki dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, rakam vermeden Patriot'lar için ciddi bir indirim yapıldığını kaydetmişti.

Dobre wieści w sprawie programu Wisła. Uzyskaliśmy niższą cenę oraz przyspieszony termin dostawy. Redukcja kosztów nie ogranicza zakładanych zdolności bojowych systemu. Jesteśmy na dobrej drodze, aby podpisać umowę z końcem pierwszego kwartału 2018 roku. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 31 January 2018

​RUS UZMAN: ESKİ VEYA BASİTLEŞTİRİLMİŞ BİR SİSTEM SATILABİLİR

Bu arada indirimin muhtemel nedenlerini Sputnik için yorumlayan eski Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Korgeneral Yevgeniy Bujinskiy, Polonya'ya sevk edilecek Patriot'ların eski ya da basitleştirilmiş bir versiyon olabileceğini kaydetti.

ABD'nin kimseye bir şey hediye etmeyeceğinin altını çizen Bujnskiy, Polonya'nın bu satış sonucunda sistemdeki bazı özelliklerden mahrum kalabileceğini vurguladı.

ABD DIŞİŞLERİ KASIMDA ONAYLAMIŞTI

Kasım ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya Patriot satışını onayladığı bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Polonya'ya Patriot 3 konfigürasyonuna sahip Birleşik Hava ve Füze Savunma Harp Komuta Sistemi ile modernize edilmiş sensor ve bileşenleri için 10.5 milyar dolarlık askeri satışa onay verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ise 14 Kasım'da gerekli tesciller için Kongre'yi bilgilendirdi" ifadesi kullanılmıştı.