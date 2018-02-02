Rusya: Nükleer olmayan silahlarla dahi stratejik caydırıcılık sağlanacak

Rus senatör Viktor Bondarev, yeni hipersonik silahların kısa süre içinde Rus Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine gireceğini ve bu sayede sadece nükleer silahlara dayalı olmayan stratejik caydırıcılık sağlanacağını belirtti.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Sputnik’e verdiği demeçte, “Nükleer olmayan modern silahlarla ve özellikle hassas silahlarla ilgili büyük bir birikime sahibiz. Ayrıca yeni hipersonik silah birimlerinin kısa süre içinde orduya teslim edileceğini hatırlatmak isterim. Böylelikle silahlarımızın nükleer olmayan kısmıyla dahi stratejik caydırıcılık sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na (START) uyduğunu ve nükleer silahlarında ‘bugünün gerçeklerine göre’ anlaşmada belirlenen kota çerçevesinde yenilemeye gittiğini vurgulayan Bondarev, “Kısıtlamaların silahların kalitesiyle değil, sayısıyla ilgili olduğunu hatırlatırım. Rusya’nın nükleer başlıkları teknik özellik bakımından yurtdışındaki muadillerinden üstün” diye konuştu.