Eski NATO komutanı: Rus ordusu eylemlerinden ders çıkarıyor

Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı ABD'li General Philip Breedlove, ABD'nin Rusya ile daha kapsamlı müzakereler yürütmeye ilgi duyduğunu ancak Moskova'nın uluslararası arenadaki politikası nedeniyle bunun gerçekleşmediğini söyledi. Breedlove, Rus ordusunun eylemlerinden ders çıkardığını da kaydetti.

Breedlove'dan Washington'da katıldığı bir konferansta başta Karadeniz ve Baltık Denizi olmak üzere iki ülkenin savaş uçaklarının karşı karşıya geldiği olayları yorumlaması istendi.

Bu tür olayların Suriye'de de yaşandığına dikkat çeken Breedlove, "Bu tür sorunları çözmek için daha ciddi imkanlara sahip olmalıyız" dedi.

2008 yılında Abhazya ve Güney Osetya'da yaşayan olaylarda suçu Moskova'ya atan ve Kırım'ın Rusya topraklarına yeniden bağlanmasını anımsatan Breedlove sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya, Gürcistan'da yaptıklarını Kırım'da çok daha iyi şekilde uyguladı. Rusya, eylemlerinden ders çıkaran bir orduya sahip ve ordunun eylemleri, NATO'ya baskı uygulama politikasını yansıtıyor."