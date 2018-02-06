Peskov: Rusya, füzelerini nereye konuşlandıracağına kendisi karar verir

Rusya'nın Kaliningrad bölgesine İskender füze kompleksleri konuşlandırdığına dair haberler hakkında açıklama yapan Peskov, "Rusya topraklarında herhangi bir silahın konuşlandırılmasının ve askeri birliklerin yerinin değiştirilmesinin sadece Rusya'yı ilgilendiren bir konu olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

Rusya'nın hiç kimseyi hiçbir zaman tehdit etmediğini kaydeden Peskov, ancak Rusya'nın doğal olarak kendi topraklarına silah konuşlandırma hakkına sahip olduğunu ve bundan dolayı herhangi bir ülkenin endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.