ABD’nin ikinci destroyeri Carney Karadeniz’e girdi

ABD 6. Filosu'ndan yapılan açıklamada, USS Carney destroyerinin Karadeniz'e daha önce giren Ross destroyerine katıldığı belirtildi. Savaş gemisinin geliş amacının ‘deniz güvenliğinin arttıracak operasyonlara katılmak' ve ‘bölgedeki istikrarı güçlendirilmek ve NATO ve partner ülkelere ait filonun muharebe kabiliyetini ve imkanlarını arttırmak' olduğu ifade edildi.

Gemi kaptanı Bryan Gallo'nun sözlerine yer verilen açıklamada, "Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın korunması için gerekli sıkı bağların oluşturulmasından yanayız. Buradaki varlığımız, müttefiklerimizin bölgedeki güvenliği sağlama taahhüdümüze güven duymasını sağlıyor" dendi.

ABD'ye ait iki destroyerin de Aegis füzesavar sistemleriyle donatıldığı, ayrıca Tomahawk ve Harpoon füze sistemleriyle silahlandırıldığı ifade ediliyor.