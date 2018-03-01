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    Putin, Federal Meclis üyelerine sesleniyor

    'Putin, yeni bir silahlanma yarışının fitilini ateşlemedi'

    © Sputnik/ Grigori Sısoyev
    Savunma
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    Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin, Rusya'nın silahlanma yarışının bir parçası olarak değil bir yanıt olarak füze sistemleri geliştirdiğini söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü Federal Meclis konuşmasında Rusya'nın geliştirdiği ileri teknoloji nükleer silahlarla ilgili yaptığı açıklamalar, Batı basınında Rus liderin yeni bi silahlanma yarışının fitilini ateşlediği şeklinde yorumlandı.

    Basının bu konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Rogozin, Rusya'nın silahlanma yarışı odaklı bir yaklaşım sergilemediğini, füze sistemlerinin yanıt amacıyla geliştirildiğini vurguladı.

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    Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da, Rusya'nın yeni silahları Batılı ülkelerin ilgili anlaşmaları ihlal etmesine cevaben geliştirdiğini kaydetti.

    Matviyenko, "Bildiğiniz üzere anlaşmalardan çekilen, daha önce yapılan anlaşmaları ihlal eden taraf biz değiliz. Ancak Rusya, Avrupa'da konuşlandırılan füze savunma sistemlerine ve Rusya'ya doğru yönlendirilen NATO güçlerine hak ettikleri yanıtı verdi" ifadelerini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © AFP 2018/ Yuri KADOBNOV
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    Putin, Rusya ya da müttefiklerinden birine karşı nükleer silah kullanılması halinde, bu saldırıya Rusya'ya yapılmış bir saldırı gözüyle bakılıp derhal karşılık verileceğini vurgulamıştı.

    Rusya'nın başka ülkelerdeki askeri konuşlandırmalarının küresel barışı garanti altına alma amacıyla tasarlandığını belirten Putin, Rusya'nin hiçbir ülkeye saldırma gibi bir niyetinin olmadığını söylemişti.

    ABD'nin yeni nükleer doktrininin 'endişe verici' olduğunu, Rusya'nın kendi nükleer doktrinininse sadece nükleer saldırılara verilecek karşılığı belirlediğini vurgulayan Putin, Rusya'nın sadece kendisine saldırılması halinde nükleer silaha başvuracağını belirtmişti.   

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    Etiketler:
    Federal Meclis, NATO, Valentina Matviyenko, Dmitriy Rogozin, Vladimir Putin, Avrupa, Rusya
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