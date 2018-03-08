Lockheed Martin’den F-35 itirafı: Üretiminde sorunlar yaşıyoruz

Defense News sitesinin haberine göre, Lockheed Martin'in F-35 programından sorumlu başkan yardımcısı Jeff Babione, şirketin uçağın radarlara yakalanmama özelliğinin sağlanması yönündeki talepleri yerine getirirken zorluklarla karşılaştığını belirtti. Babione, bunun sebebi olarak ürünün eşsiz oluşunu ve üretim temposundaki sert artışı gösterdi.

'İNSAN FAKTÖRÜ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR'

‘İnsan faktörünün' de üretimi olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Babione, şöyle konuştu:

"Kaplamada hasarlar oluşabiliyor ve onların onarılması gerekiyor. Ya da kaplama kısmen işçiler tarafından uçağa uygulandığı için bazen fazlalıkları temizlemek durumunda kalıyorlar."

Daha önce F-35 Ortak Program Ofisi Direktörü Koramiral Matt Winter, uçakların üretiminde meydana gelen kalite standartlarıyla ilgili aykırılıkların yavaş giderildiği için Lockheed Martin'i eleştirmişti.

1.5 TRİLYON DOLARA MAL OLDU

F-35 Lightning II savaş uçakları, F-22 Raptor'dan sonra seri üretimine geçilen 5. nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı olarak biliniyor. F-35 programı ABD'ye yaklaşık 1,5 trilyon dolara mal oldu. ABD'li uçak üreticisi Lockheed Martin'in 17 yıldır üzerinde çalıştığı F-35'ler, teknik hatalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump da dâhil olmak üzere birçok kişi tarafından eleştiriliyor.