‘Google, ABD ordusu için yapay zekâ geliştiriyor’

Teknoloji devi Google’ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile imzaladığı ortaklık anlaşması çerçevesinde Amerikan ordusu için insansız hava araçlarının (İHA) çektiği görüntülerin detaylı bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlayacak yapay zekâ geliştireceği öğrenildi.

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez Google, arama sonuçlarını manipüle etmekten 21 milyon dolar ceza yedi

Gizmodo sitesinin haberine göre Google'ın bazı çalışanları, Pentagon'la işbirliği fikrini eleştirdi, kimileriyse projenin makine eğitimini geliştirme ve uygulama alanında önemli konuları gündeme getirdiğine dikkat çekti.

İNSANLARIN HAREKETLERİ İZLENEBİLECEK

Pentagon'un başlattığı Maven projesi, İHA'lar tarafından edinilen görüntülerin analiz sisteminin geliştirilmesini amaçlıyor. Söz konusu projede makine eğitiminin kullanılması öngörülüyor. Google'ın geliştirdiği teknolojiyle havadan çekilen görüntülerdeki trafik araçları ve diğer objeler, 38 parametre üzerinden tanımlanacak. Program aynı zamanda insanların hareketlerini izleme olanağı da sağlıyor.