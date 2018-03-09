‘Google, ABD ordusu için yapay zekâ geliştiriyor’

Gizmodo sitesinin haberine göre Google'ın bazı çalışanları, Pentagon'la işbirliği fikrini eleştirdi, kimileriyse projenin makine eğitimini geliştirme ve uygulama alanında önemli konuları gündeme getirdiğine dikkat çekti.
© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez
İNSANLARIN HAREKETLERİ İZLENEBİLECEK
Pentagon'un başlattığı Maven projesi, İHA'lar tarafından edinilen görüntülerin analiz sisteminin geliştirilmesini amaçlıyor. Söz konusu projede makine eğitiminin kullanılması öngörülüyor. Google'ın geliştirdiği teknolojiyle havadan çekilen görüntülerdeki trafik araçları ve diğer objeler, 38 parametre üzerinden tanımlanacak. Program aynı zamanda insanların hareketlerini izleme olanağı da sağlıyor.
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