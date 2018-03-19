Putin: Silahlanma yarışı planlamıyoruz

Rusya lideri Putin, dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde rakibi olan diğer 7 aday ile gerçekleştirdiği toplantıda, "Ülkemizin savunma gücünü artırmaya elbette gereken dikkati vereceğiz. Fakat söylemek isterim ki kimse herhangi bir silahlanma yarışı içerisine girmeyi planlamıyor" dedi.

"Uluslararası ortaklarımız ile yapıcı bir diyalog kurmak istiyoruz" diye devam eden Putin, diğer ülkeler ile yaşanan anlaşmazlıkları çözümlemek için 'ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını' belirtti.

Live: Putin meets with former presidential candidates in Moscow following victory https://t.co/k4khDumWi2 — Ruptly (@Ruptly) March 19, 2018

Başlıca savunma projelerinin tamamlandığını da belirten Rusya lideri ayrıca, savunma harcamalarını zamanla azaltacaklarını kaydetti.

Öte yandan Putin, yeni silah projelerini tamamlamaya yetecek maddi kaynaklara sahip olduklarını da söyledi.





