Rus ordusuna ‘Terminatörler’ geliyor

Rusya savunma sanayisinden konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Sptunik'e verdiği mülakatta Terminatör-2 araçlarının yakında orduya satılacağını söyledi. Yetkili, "Bu konuda prensip kararı alındı. En kısa zamanda ilgili belgelerin imzalanması bekleniyor" diye konuştu.

Terminatör ağır piyade muharebe araçları serisinin ilkini üreten Uralvagonzavod şirketi, Terminatör-1 aracını daha 2000'de Rusya Savunma Bakanlığı'na önermişti. Terminatör-2 zırhlısı ise 2006'da dünyaya geldi, Rusya Savunma Bakanlığı ise, o zamana kadar sadece ihracat amaçlı üretilen bu aracı satın almak için ancak 2017'de kontrat imzaladı.

'SAHADA BAŞARILI ŞEKİLDE TEST EDİLDİ'

© Sputnik/ Sergey Mamontov Suriye’de görev yapan Rus tank destek aracı: Terminatör 2 8

Daha önce Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Terminatör araçlarının geçen yıl Suriye'de başarılı bir şekilde ‘sahada' test edildiğini duyurmuştu.

Terminatör zırhlıları, 2 adet 30 milimetrelik 2A42 otomatik top, 2 adet Ataka-T tanksavar füzeleri fırlatma mekanizması, iki adet AG-17D otomatik bomba atar ve 7.62 milimetrelik makineli tüfekle donatılmış durumda.

Terminatör-2'nin üzerindeki atış kumanda sistemi, araçtaki operatörlere uzak mesafelerdeki küçük hedefleri dahi gece-gündüz ve ağır hava koşullarında ayırt etmesini sağlıyor. Terminatör-2'nin 3 operatör tarafından kullanılması, 360 derecelik alanda aynı anda 3 farklı hedefi vurma imkanı tanıyor.