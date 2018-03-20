Rus ordusuna ‘Terminatörler’ geliyor

Terminatör ağır piyade muharebe araçları serisinin ilkini üreten Uralvagonzavod şirketi, Terminatör-1 aracını daha 2000'de Rusya Savunma Bakanlığı'na önermişti. Terminatör-2 zırhlısı ise 2006'da dünyaya geldi, Rusya Savunma Bakanlığı ise, o zamana kadar sadece ihracat amaçlı üretilen bu aracı satın almak için ancak 2017'de kontrat imzaladı.
'SAHADA BAŞARILI ŞEKİLDE TEST EDİLDİ'
Terminatör zırhlıları, 2 adet 30 milimetrelik 2A42 otomatik top, 2 adet Ataka-T tanksavar füzeleri fırlatma mekanizması, iki adet AG-17D otomatik bomba atar ve 7.62 milimetrelik makineli tüfekle donatılmış durumda.
Terminatör-2'nin üzerindeki atış kumanda sistemi, araçtaki operatörlere uzak mesafelerdeki küçük hedefleri dahi gece-gündüz ve ağır hava koşullarında ayırt etmesini sağlıyor. Terminatör-2'nin 3 operatör tarafından kullanılması, 360 derecelik alanda aynı anda 3 farklı hedefi vurma imkanı tanıyor.
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