Çin’in Sovyet menşeili dev filosu ABD’yi şaşırttı

Popular Mechanics dergisinin yayınladığı haberde, Çin'in gerçekleştirdiği tatbikat ‘sıra dışı bir manzara' olarak nitelendirildi.

Haberde, "Bugün Çin, modern füze ve sensörlerle donatılmış çok sayıda yeni geminin yer aldığı son zamanların en büyük deniz grubunu oluşturuyor" ifadelerine yer verildi.

Satellite Photos Reveal Gigantic Chinese Fleet of More Than 40 Ships https://t.co/6TxDi4Pbvv pic.twitter.com/eebe9X8kSW — Popular Mechanics (@PopMech) 29 Mart 2018

​Popular Mechanics, Çin'in dev filosunda aralarında eski adı Sovyet yapımı Varyag olan ve Ukrayna'dan satın alındıktan sonra modernize edilen Liaoning uçak gemisinin de bulunduğu toplam 43 geminin yer aldığını, Liaoning'de (Sovyet yapımı Su-33'ün prototipinden üretilen) 24 adet Shenyang J-15 avcı uçağının ve birkaç helikopterin bulunduğunu ifade etti.