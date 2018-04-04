'Türkiye’nin almak istediği S-400 dünyanın en iyi savunma sistemleri arasında'

Sputnik’e konuşan dış politika uzmanı Oleg Glazunov, Türkiye’nin Rusya ile anlaşma sağladığı ve sevkiyatları Temmuz 2019’a planlanan S-400 sistemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'TÜRKİYE EN İYİ SİLAHLARI SATIN ALMAK İSTİYOR, EN İYİ SİLAHLARA SAHİP ÜLKEYSE RUSYA'

Glazunov, “Türkiye, S-400’leri satın almaya ilgi duyuyor, zira söz konusu sistemler dünyanın en iyi füze savunma sistemleri arasında yer alıyor. Amerikan yapımı Patriotlar, bizim hava savunma sistemlerimizle ‘yan yana dahi duramaz’. Amerika ve Avrupa ülkeleri bu tür sistemlerin üretiminde bizden 25-30 yıl gerideler. Ayrıca en yeni füze savunma sistemi S-500’lerin de bizim elimizde olduğunu dikkate almak gerekir. Türkiye, en iyi silahları satın almak istiyor, en iyi silahlara sahip olan ülkeyse Rusya” diye konuştu.

'ABD DÜŞÜNCESİZCE EYLEMLERİYLE, TÜRKİYE'Yİ RUSYA'DAN SİLAH SATIN ALMAYA ZORLUYOR'

Rus uzman, “Ayrıca Amerikalılar Türkiye’ye yönelik düşüncesizce eylemleriyle, bu ülkenin NATO üyesi olmasına rağmen Ankara’yı Rusya’dan silah satın almaya zorluyor. S-400’lerin savaş koşullarında kendilerini kanıtladıklarını sadece Türkiye değil, diğer ülkeler de görmüş oldu ve bu sistemlerden satın almak istedi” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Moskova ile Ankara’nın S-400’lerin teslimat sürelerinin kısaltılması için anlaştıklarını açıklamıştı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘S-400 sistemlerinin temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019’a alındığını’ belirtmişti.