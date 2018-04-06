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    Rus Tu-160 stratejik bombardıman uçağı

    Rus bombardıman uçağı Tu-160 Amerikan menşeili ‘rakibiyle’ karşılaştırıldı

    © Sputnik/ Maksim Bogodvid
    Savunma
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    ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rusya’nın ‘Beyaz Kuğu’ olarak da bilinen Tu-160 bombardıman uçağını Amerikan menşeili ‘rakibi’ B-1B Lancer ile karşılaştırdı.

    Tu-160 ‘Nikolay Kuznetsov’ stratejik bombardıman uçağı.
    © Sputnik/ Vladimir Sergeev
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    Derginin yayınladığı haberde, iki uçağın dış görünüş itibarıyla birbirilerine çok benzediği, yaptıkları görevlerin de temelde benzerlik gösterdiği, ancak bununla birlikte birbirilerinden bazı farklı özelliklere sahip oldukları belirtildi.

    Buna göre B-1B Lancer, alçak irtifada uçuyor ve zorlukla 1.25 Mach hızına ulaşıyor ve bu nedenle güçlü savunma sistemlerinin bulunduğu toprakların üzerinde uçması mümkün değil. Öte yandan bu uçak, yerdeki objelerin radar görüntülerini alabiliyor ve hassas silahlar kullanabiliyor.

    NI, Rus T-160 bombardıman uçağınınsa daha büyük ve daha hızlı olduğunu, ayrıca B-1B’nin en fazla 216 bin kilogram ağırlıkla kalkış yapabilirken ‘Beyaz Kuğunun’ 272 bin kilogramlık maksimum kalkış ağırlığı bulunduğunu ve 2.05 Mach'ın üzerinde hız geliştirdiğini kaydetti.

    'TU-160, 12 ADET X-55 FÜZESİ TAŞIYABİLİYOR'

    Haberde, Rus uçağının üzerinde geleneksel olarak X-55 füzelerinin bulunduğu ve T-160’ın bu füzelerden 12 adet taşıyabildiği, fakat Suriye’de bu füzelerin değişik versiyonu olan X-555 ve radarlara neredeyse yakalanmayan X-101 füzelerini kullandığı, T-160’ın ayrıca nükleer başlıklı X-102 seyir füzesiyle de donatıldığı ifade edildi.

    Tu-160, dünyanın en güçlü uçakları arasında yer alıyor ve aynı zamanda kanat geometrisi değişebilen en büyük uçak. 2015’te stratejik bombardıman uçaklarının Kazan Uçak Fabrikası’nda üretimine yeniden başlanacağı duyuruldu, geçen kasımdaysa yeni uçak, test poligonuna teslim edildi. Modernizasyonun tamamlanmasının ardından T-160’ın etki kapasitesinin yüzde 60 civarında artması bekleniyor.

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    Etiketler:
    B-1B Lancer, Beyaz Kuğu’ Tu-160, The National Interest (NI), ABD, Rusya
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