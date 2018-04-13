Rusya: S-400'lerin yedek parçalarının Hindistan'da üretilmesini konuşmaya hazırız

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir Drojjov, S-400 sistemlerinin yedek parçalarının Hindistan'da üretilmesini Yeni Delhi ile konuşmaya hazır olduklarını söyledi.

Hindistan'da düzenlenen Defexpo-2018 savunma fuarında Rus basınına konuşan Drojjov, S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatını öngören anlaşmanın imzalanmasını müteakip Hindistan'la sistemin yedek parçalarının üretiminin lokalizasyonunu masaya yatırabileceklerini ifade etti.

Drojjov, "Sevkiyat anlaşmasını imzaladığımızda, Hint partnerlerimizle servis, onarım ve belki de yedek parçaların bir kısmının üretimine ilişkin konuları ele alabiliriz. Ancak bunun için ayrı bir anlaşma yapılır" dedi.

Drojjov, dün Sputnik'e yaptığı açıklamada, S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili bir süredir devam eden görüşmelerin, tarafların fiyat konusunda anlaşma sağlayamamaları nedeniyle uzadığını söylemişti.

Drojjov, kontratın bu yıl içerisinde imzalanmasını umduklarını da sözlerine eklemişti.