Peskov'dan Suriye'ye S-300 füzeleri gönderilmesi hakkında açıklama

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Kremlin'in Suriye'ye S-300 sistemleri sevkiyatını destekleyip desteklemediği soruldu.

Peskov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye yönelik saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamayı dikkatlice okuyun" yanıtını verdi.

Putin, saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, saldırıyı terörle mücadele ön safta yer alan egemen bir devlete yönelik saldırganlık eylemi olarak niteleyerek, saldırının tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etki yaratacağının altını çizmişti. Rus lider, Suriye'ye S-300 sevkiyatına ilişkin bir ifade kullanmamıştı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy da, "Birkaç yıl önce bazı Batılı partnerlerimizin yoğun talebi üzerine Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmekten vazgeçtik. Ancak yaşanan bu gelişme ışığında, bu konuyu yeniden gündeme alabiliriz. S-300'leri sadece Suriye'ye değil, diğer ülkelere de sevk edebiliriz" diye konuşmuştu.