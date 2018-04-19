Peskov'dan Suriye'ye S-300 füzeleri gönderilmesi hakkında açıklama

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Kremlin'in Suriye'ye S-300 sistemleri sevkiyatını destekleyip desteklemediği soruldu.
Peskov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye yönelik saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamayı dikkatlice okuyun" yanıtını verdi.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy da, "Birkaç yıl önce bazı Batılı partnerlerimizin yoğun talebi üzerine Suriye'ye S-300 sistemleri sevk etmekten vazgeçtik. Ancak yaşanan bu gelişme ışığında, bu konuyu yeniden gündeme alabiliriz. S-300'leri sadece Suriye'ye değil, diğer ülkelere de sevk edebiliriz" diye konuşmuştu.
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