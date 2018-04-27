ABD’nin saldırısından sonra Suriye’ye S-300 sevkiyatı gündemde: S-300’lerin ne gibi özellikleri var?

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye saldırısının ardından, Moskova’nın Şam’a S-300 füze sevkiyatı yapması konusu gündeme geldi. Nitekim Suriye’de bulunan ve S-300’lerin daha önceki modellerinin koalisyonun 103 füzesinden 71’ini etkisiz hale getirmeyi başardı. Sputnik, S-300 hakkında bilinmesi gereken bazı bilgileri derledi.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation 'İsrail, Rusya'nın Suriye'ye S-300 göndermesini engellemeye çalışacak'

Suriye’ye ABD, İngiltere ve Fransa’nın yaptığı ortak saldırının ardından, Şam Rus S-300 füze savunma sistemlerini satın alma olasılığını incelemeye başladı. S-200 (Angara) gibi Rus savunma sistemlerine sahip Suriye, koalisyon füzelerinin çoğunu etkisiz hale getirdi. Peki S-300’lerin özellikleri neler?

DİĞER S-300'LERLE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİYOR

Her bir S-300, birbirlerinden farklı bile olsalar 11 füze sistemi ile birlikte çeşitli modlarda faaliyet gösterebiliyor. Tek bir S-300 bölüğü ise 12 araçtan oluşuyor. Bu araçlardan biri komuta merkezi görevi görüyor ve diğer 11 S-300 için hedefleri belirliyor. Komuta merkezi ise talimat ve telemetriyi erken tespit istasyonlarından alıp bu bilgileri görevlerinde kullanıyor. Ayrıca S-300’ler kendine yetebilir nitelikte olması nedeniyle tek başına ya da çift halinde faaliyet gösterebiliyor. Saniyeler içinde düşman hedefini belirleyip görevini yerine getirebiliyor.

GELİŞMİŞ RADAR VE HEDEF TESPİT SİSTEMLERİ

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation Rusya: Suriye'ye S-300 sevkiyatına ilişkin ilke kararı alınmadı

S-300 füze savunma sistemleri koni biçimindeki bir alanda 60 ilâ 90 derece görüş menzilinde havadaki hedefleri tespit edip vurabiliyor. S-300’lerin her biri 6 hedefe kitlenip 12 kadar füzeyi kontrol edebiliyor, yani her bir hedefe en az 2 füze fırlatabiliyor. Daha eski versiyonları 4 mach ses hızında hedefleri vurabilirken, yeni versiyonları 8.5 mach ile faaliyet gösterebiliyor.

S-300’ün radar sisteminin radarları ortak çalışmaya girerek hedeflerle daha etkili şekilde tespit edip ilgilenebiliyor. Komuta merkezleri de her bir radardan edinilen bilgileri birleştirerek düşman hava aracının mevkii hakkında daha doğru veri edilebiliyor.

HER YERDE SAKLANABİLMESİİNİN YANI SIRA HIZLICA HEDEFLERİ VURABİLİYOR

S-300 fırlatma sistemleri füzeleri 50 metre kadar yüksekliğe ‘tükürebiliyor.’ Bunun ardından füze motorları harekete geçip güzeyi gerekli yöne sevk ediyor. Bu özellik S-300’e çok sayıda avantaj sağlıyor.

S-300’ler binaların arasına, dar kanyonlara, sık ormanlara, diğer bir deyişle her yere konuşlandırılabiliyor ve böylelikle düşmana karşı görünmez olabiliyor. Fırlatma sistemi sıradan sistemlerden çok farklı olduğu için S-300’ün bulunduğu konum çalışma yetkinliğini etkilemiyor. S-300 ayrıca balistik veya alçak irtifada uçan tüm hedeflere üstün yeterlilikle herhangi bir konumdan ateş edebiliyor. Ancak daha önemlisi bu özelliği sayesinde 3 saniyelik atış süresini azaltmadan herhangi bir noktadan gelen hedefleri vurabiliyor. S-300 dikey atış yaptığı için fırlatma sistemini çevirme ihtiyacı duymuyor. Bu özelliği de hedeflerin beklenmedik yönlerden sisteme yaklaşmasını engelliyor.