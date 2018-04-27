Ukrayna, Türkiye ile birlikte geliştirdiği yeni uçak projesinin tanıtımını yaptı

© AFP 2018 / VANDERLEI ALMEIDA Rostec: Yeni Türk uçağında Rus yapımı motor kullanılabilir

Ukrayna'nın devlet uçak üretim şirketi Antonov'un Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu anda yeni uçağın uygulama projelerinin üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Şirketin yayınladığı metinde, Türkiye'de düzenlenen Eurasia Airshow fuarında Türk-Ukrayna projesi An-188'in bugün basın mensuplarına tanıtıldığı ifade edildi.

Antonov Başkan vekili Aleksandr Los, bu program üzerindeki çalışmaların Türkiye'nin girişimiyle yaklaşık 2 yıl önce başladığı, bir dizi memorandum imzalandığı ve yol haritasının geliştirildiği bilgisini verdi.

'TEKNİK VE SİYASİ RİSKLERİ EN AZA İNDİRİYOR'

Los, "Proje, süper modern gelişmiş teknolojik çözümleri ve dünyanın önde gelen üreticilerinin motor ve ekipmanlarını kullanarak, teknik ve siyasi riskleri en aza indiriyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca şimdiye kadar yeni uçak modelinin aerodinamik testlerinin bir kısmının yapıldığı ve çalışmaların ‘uygulama projeleri aşamasında' olduğu ifade edildi.