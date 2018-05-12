Rus ve ABD savaş uçakları, bu kez Alaska'da karşı karşıya geldi

NORAD'dan yapılan açıklamada, Alaska'da seyreden nükleer silah taşıma kapasiteli 2 Tu-95 stratejik bombardıman uçağı Alaska'nın batı kıyısı yakınındaki Kuzey Amerika Hava Savunma Tanıma Bölgesi'ne girdiği öne sürüldü.
Rus uçaklarının 'ihlali' üzerine havalanan F-22'lerin Tu-95'ler bölgeden çıkana takibi sürdürdüğü kaydedildi.
RUSYA: PLANLI UÇUŞ YAPILDI
Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95'lerin Kuzey Buz Denizi, Bering Deniz ve Ohotsk Denizi'nin uluslararası sularında planlı uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlık, havada yakıt ikmali yapan Tu-95'lere Mig-31 ve Su-35 savaş uçaklarının refakat ettiğini belirtti.
'TAKİP MESAFESİNİ 100 METRENİN ALTINA DÜŞÜRMEDİLER'
Bakanlık, F-22'lerin Tu-95'lerle arasındaki mesafeyi 100 metrenin altına düşürmediğini vurguladı.
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