Batı basını Rusya’nın yeni robot tankını ‘devrimci silah’ olarak niteledi

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rus yapımı ‘Uran’ insansız savaş araçlarının başlıca rakiplerinden bir adım önde bulundukları ve geleceğin olası çatışmalarında güç dengelerini değiştirme gücünde olduklarını yazdı.

The National Interest dergisi köşe yazarlarından Eugene K. Chow, Rusya'nın yeni robot tanklarının gerçek çatışmalarda denendiğini belirterek, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Uran-6 ve Uran-9 araçlarının Suriye'deki operasyonlarda başarılı bir şekilde kullanıldığı yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Chow, Uran-6 bomba tespit ve imha araçlarının özellikle antik kent Palmira'nın mayınlardan arındırılma çalışmalarına katıldığına ve onun sayesinde yüzlerce sivilin yaşamının korunduğuna dikkat çekti. Bakanlığın, üzerinde güçlü silahların bulunduğu Uran-9 araçlarıyla ilgili geniş bilgi aktarmadığını belirten yazar, ancak bu araçların da sahada başarılı bir şekilde test edilmiş olabileceğini ifade etti.

Makalede, ABD ve Çin'in de robot tanklar geliştirdikleri, ancak Rusya'nın aksine bu ülkelerin hala araçların uygulama olanaklarını değerlendirdikleri ve projelerdeki eksiklikleri gidermeye çalıştıkları kaydedildi.

© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV 'Rusya ve Çin, dünyanın tek yeni nesil tank üreticileri olabilir'

Chow, "Uran-9'un gösterdiği gibi, teknoloji bakımından insansız tankların çağına girmiş bulunuyoruz, bu konudaki tek soruysa, dünya ordularının bu araçları ne şekilde kullanacakları. Rusya insansız savaş araçlarını herkesten önce denedi ve bundan böyle atacağı adımlar, diğer ülkeler için ciddi sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.Uran-9'un başlıca görevleri, sahadaki askeri birliklere örtme ateşi ve keşif desteği sağlamak. Kompakt zırhlı gövdesi olan çok işlevli savaş aracı Uran-9, aynı bir tank gibi palet sistemiyle hareket ediyor. 12 ton ağırlığındaki robot tankta 30 milimetre 2A72 otomatik top, PKTM makineli tüfek ve Şmel-M roketatarları bulunuyor. Araçta elektronik harp sistemlerine karşı koruma da yer alıyor.

Rusya savaş aracının dışında ayrıca Uran-6 bomba tespit ve imha aracı ile Uran-14 itfaiye robotu geliştirdi. Bu araçlar, Palmira'nın mayınlardan temizlenmesi de dâhil olmak üzere Suriye'deki operasyonlarda başarıyla kullanıldı.