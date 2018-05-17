Peskov: Trump'ın Pompeo'ya verdiği Rusya'ya yaptırım talimatı anlamsız

© AFP 2018 / ALEXANDER NEMENOV Rusya'dan NATO'ya: INF Anlaşması hakkında Moskova'ya suçlamada bulunmaktan kaçının

Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya INF Anlaşması'nı ihlal ettiği iddiasıyla Rusya'ya ek yaptırım planı hazırlama talimatı vermişti. Peskov'a bugünkü basın toplantısında, Kremlin'in bu talimatı Washington'un yaptırımlar için bahane arayışı olarak görüp görmediği soruldu.

Peskov, bu talimatın Kremlin tarafından kesinlikle bahane olarak görüldüğünü ifade etti.

Rusya'nın INF Anlaşması ile ilgili ihlal suçlamalarını kabul etmediğini birçok kez dile getirdiğini anımsatan Peskov, "Rusya, anlaşma kapsamında üstlendiği tüm yükümlülüklerini harfiyen yerine getiriyor ve aynı şekilde hareket etme niyetinde. Bu nedenle eğer gerçekten böyle bir talimat verildiyse, bunu elbette anlamsız buluyoruz" ifadelerini kullandı.