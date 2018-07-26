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09:20 26 Temmuz 2018
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

    Akar: TSK'dan FETÖ temizlenene kadar mücadele sürecek

    © AA / Ahmet Sel
    Savunma
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    Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK, FETÖ'den tamamen temizlendi diyebilir miyiz?" sorusuna, "Yok tabii, bunun için mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah sonunu getireceğiz. Bunun lamı cimi yok" diye cevap verdi

    TSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri
    © AA /
    Bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu torba yasa mecliste kabul edilerek yasalaştı
    Akar, TBMM'de Milliyet'in sorularını yanıtladı.

    Eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli düzenlemesinde temel eğitim olmayacağını açıklamış, Akar'ın bakan olmasının ardından bedellide temel eğitim gündeme gelmişti.

    Akar, "MHP de bu talebin askeri kanattan geldiğini açıkladı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içini iyi biliyorsunuz siz mi istediniz?" sorusunu, "Tamamen tesadüf, tamamen tevafuk. Normal süreç sonunda ortaya çıkan sonuç bu" diye yanıtladı. 

    'BİZ FACT'LERİ ORTAYA KOYUYORUZ'

    Akar, er ve erat başta olmak üzere alt seviyedeki rahatsızlığı dindirmek için mi temel eğitim getirildiği iddiaları için de şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Hayır hayır, ayrı bir konu var. Normal olarak sürecin akışı içinde bir takım ketler, datalar konuluyor… İnsanların kararları şu veya bu şekilde tecelli ediyor. Hadise bundan ibaret. Her şey anlatıldığı ve inceleme yapıldığı zaman bu sonuca gelindi. Meclis'in kendi kararı, Meclis'in kendi tercihi. Biz fact'leri (olguları) ortaya koyuyoruz. İhtiyaçlar budur, sorunlar budur, riskler var, tehditler var ortaya konuluyor ve bir karara varılıyor. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle bir teklif yok, her şey Meclis'te hazırlanıyor."

    Bedelli askerlik
    © AA / Arşiv
    Bedelli sonrası profesyonel askerlik gündeme geliyor
    'PROFESYONEL ASKERLİK ZATEN VAR'

     Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) profesyonel askerliğe geçişin önceden başlatıldığını anınmsatarak, "Profesyonel askerlik zaten var. Bizim uzman çavuş ve erbaş alımlarımız devam ediyor. Jandarma, 2020'den itibaren er alımı yapmayacak. TSK için er alımına devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.

    Akar, "TSK, FETÖ'den temizlendi diyebilir miyiz" sorusuna, "Yok, söyleyebilir miyiz temizlendi diye. Yok tabii bunun için mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah biz bunun sonunu getireceğiz. Bunun lamı cimi yok" yanıtını verdi.

    'PROBLEMLER ÇÖZÜLÜR'

    Akar,  2010-2018 bakaya, sevk erteleme ve firar gibi, 'askeri yükümlü' istatistikleri konusunda ise, "Bu şekliyle, bu yasayla inşallah bütün problemler hallolacak, her şey hale yola girecek. Ülkemiz ve millet için hayırlı olacak. Amaç hasıl olur. Olur tabii olur. Zamanla doğru bir noktaya geliriz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Akar, 15 Temmuz sonrasında TSK'nın faaliyetlerinin katlanarak arttığını belirterek, şöyle devam etti:

    'FETÖ'CÜ HAİNLER TEMİZLENDİKÇE GÜÇLENDİĞİMİZİ HİSSEDİYORUM'

    "TSK''nin vatanının milletini seven tüm personeli dün de bugün de FETÖ ile ciddi bir mücadele içinde. Bu mücadele yoğun bir şekilde devam etti, devam ediyor. Ve bu insanlar, FETÖ'cü hainler temizlendikçe de güçlendiğimizi hissediyorum. Kara Kuvvetleri'nde de Hava Kuvvetleri'nde de Deniz Kuvvetleri'nde de 15 Temmuz'dan sonra sayısal, —Kara Kuvvetleri'nde biraz zor sayısal olarak, deniz ve havada çok somut- olarak faaliyetlerimiz 15 temmuz öncesinden çok daha fazlalaştı."

    'DÜN DE BUGÜN DE KARŞI'

    Hulusi Akar, Dağbaşı Üs Bölgesi
    © AA / Sarp Özer
    Akar: Temel askerlik eğitiminin kaldırılması doğru olmaz
    "Üç kat, beş kat daha fazla faaliyet yapıyoruz, denizlerde havada. Beş pilotun yaptığını bir pilot yapıyor, hiçbir itirazı yüksünmesi yok. Aşkla şevkle görevini yapıyor. Gece, gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Dolayısıyla geçmişte veya günümüzle bu konularla alakalı ekstrem bir şeyler olabilir, uçuk hareketler olabilir. Ama sonuçta TSK bir bütün halinde dün de bugün de FETÖ'ye karşı." Akar, "Beş kişinin yaptığını bir kişi yapabiliyor. Nasıl telafi edilecek bu durum" sorusunu ise, "Yapabiliyor. Telafisi için çalışmaları da yapıyoruz" diye yanıtladı.

    'HER ŞEY GÜZEL OLACAK'

    FETÖ'nün kumpas davaları arasında Dursun Çiçek'le ilgili ıslak imza dosyasının ortaya çıkmasının ardından, psikolojik harp daire başkanlığı lağvedilmişti. Milli Savunma Bakanı Akar, bunun yerine yeni bir yapılanma kurulup kurulmadığı konusunda, "İstihbarat ve karşı koyma teşkillerimiz var. Planlı yasal faaliyetlerini aralıksız istihbarat teşkilleriyle koordineli ve etkin bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Her şey güzel olacak" dedi.

    HARCAMA 1 MİLYAR LİRAYA ULAŞABİLİR

    Akar, bedelli askerlik uygulamalarından bugüne kadar en az yüzde 10, en yüksek yüzde 30 oranında yararlanıldığını anımsatarak, bu düzenlemeden de 150 bin ila 400 bin kişi arasında başvuru beklediklerini açıkladı.

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    Etiketler:
    Bedelli askerlik, TSK, FETÖ, Hulusi Akar, Türkiye
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