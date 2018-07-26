İngiliz savaş jetleri Rus Su-24 uçaklarına ‘eşlik etmek’ için havalandı

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rus uçaklarının Karadeniz'in batısında NATO'nun hava sahasının yakınında uçuş yaparken görüldükleri, bunun üzerine iki İngiliz avcı uçağının Su-24'lere eşlik etmek için kaldırıldıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Rus uçaklarının, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin ‘caydırıcı faktör olarak' görev yaptığı NATO hava sahasına girmeyi başaramadıkları ifade edildi.

İngiliz hava kuvvetleri daha önce de Romanya'daki NATO üssünde konuşlandırılan uçaklarını, Rus uçaklarına eşlik etmek üzere kaldırmıştı. Geçtiğimiz mayısta İngiliz jetleri, Karadeniz'de NATO hava sahasına yaklaşan uçağına bir süre refakat etmişti.