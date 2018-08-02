Rus ‘denizaltı katili’, Batılı uzmanları korkuttu

Sputnik Dünyanın en tehlikelileri arasında 3 Rus denizaltı var

Popular Mechanics dergisinin haberinde, 'Tsefalopod' adlı projenin 2015'te başlatıldığını, fakat şimdiye kadar 'Poseidon' insansız denizaltı projesinin gölgesinde kaldığı belirtildi. Uzmanların değerlendirmelerine yer verildiği haberde, yeni silahın ‘denizaltı katili' olabileceğini, fiyatınınsa yaklaşık 8 milyar rubleyi (yaklaşık 127 milyon dolar) bulabileceği kaydedildi.

Tsefalopod denizaltı aracının, karşı tarafın denizaltılarının gövdesini delebilen küçük ebatlı MTT torpidolarıyla donatılacağını tahmin eden uzmanlar, Rus denizaltılarının ebat bakımından Amerikan projelerini geçeceğini, yüksek mukavemete ve ‘görünmezlik' teknolojilerine sahip olabileceğini kaydetti.

Yeni araçların füze taşıyan denizaltılara eşlik etmek, ayrıca liman ve diğer deniz tesislerinin güvenliğini sağlamak için kullanılabileceği belirtilen makalede, "İnsansız denizaltı araçları deniz savaşlarını tamamen dönüştürecek. Projenin tam olarak hangi aşamada bulunduğunu söyleyemeyiz, ancak her halukarda bu proje, Rusya'nın çalıştığı istikameti ortaya koyuyor. Torpidolara ve güçlü hidroakustik keşif sistemine bakılırsa Tsefalopod aracının deniz çatışmalarındaki rolü büyük olabilir" ifadelerine yer verildi.