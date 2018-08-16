Kalibr füzeleri taşıyan Rus Amiral Grigoroviç fırkateyninden Karadeniz'de bir ilk

Sputnik'e konuşan Karadeniz Filosu Sözcüsü Aleksey Rulyov, Amiral Grigoroviç fırkateyninin Karadeniz'de Kalibr füzeleriyle ilk kez atış yaptığını açıkladı.
Rulyov, "Amiral Grigoroviç fırkateyni, askeri hazırlık planına uygun olarak, Karadeniz'deki poligonda sualtı hedeflerini Kalibr füzeleriyle hedef aldı" dedi.
Rus askeri yetkili, böylelikle Rus fırkateynin Karadeniz'de ilk kez Kalibr füzeleriyle atış gerçekleştirdiğinin altını çizdi.
Кадры первого пуска ракеты «Калибр» с корабля Черноморского флота «Адмирал Григорович»:— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) August 16, 2018
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Rusya, Kalibr füzelerini Suriye'deki terörle mücadele faaliyetleri sırasında etkili bir şekilde kullanmıştı.
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