Rusya, yeni bombardıman uçağını tanıttı

Kazan Uçak Fabrikası bugün Rus Hava Uzay Kuvvetleri Stratejik Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Başkanı Rustam Minihanov ve Tupolev Genel Müdürü Aleksandr Konyuhov’u ağırladı.

Rusya’nın en büyük savaş uçağı üreticilerini tek çatı altında birleştiren Birleşik Uçak Şirketi’nin Başkanı Yuriy Slyusar, Tu-22M3M uçağının 2021 yılında Rus ordusuna teslim edileceğini bildirdi.

Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Ticari Direktörü Aleksey Leonkov, modernizasyon sürecinde Tu-22M3M uçağının mühimmatının genişlediğini anlattı. Bombardıman uçağının, tüm işlevlerden sorumlu yeni radyo elektronik ekipmanla donatıldığını belirten askeri uzman, bu ekipman yardımıyla sadece uçuş değil silah sistemlerinin de idare edileceğini kaydetti.

X-32 SEYİR FÜZESİ İLE DONATILDI

© Sputnik / Vitaliy Ankov Rusya’nın nükleer denizaltısından süpersonik seyir füzesi atışı gerçekleştirildi

Sputnik’e konuşan Leonkov, “Uçağın donatıldığı silahlar arasında öncelikle X-32 seyir füzesi, yeni nişan alma ve navigasyon sistemi olan SVP-24-22 geliyor. Ayrıca bombardımana, olası düşmanın hava savunma, füze savunma ve elektronik karıştırmanın güçlü direnişi koşullarında hareket etme fırsatını sağlayacak yeni savunma sistemleri var” dedi.

Uçuş kontrolünün dijitalleştirilmesi sayesinde uçağın uçuş ve teknik özelliklerinin iyileştiğini kaydeden uzman, uçağın sahip olduğu mühimmatın önceki versiyonlara göre genişlediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Uçağa başka hangi silahların ekleneceği henüz açıklanmadı, ama Tu-22M3M’nin Kinjal hipersonik füze sistemini taşıyacağı tahmin ediliyor”.

Yeni uçağın önceki versiyonu olan Tu-22M3, Suriye’deki teröre karşı mücadele operasyonlarında başarılı performans sergilemişti.

Yeni uçağın ilk uçuşu, eylül ayı sonlarında gerçekleşecek.