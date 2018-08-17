Rusya, yeni bombardıman uçağını tanıttı

Rusya’nın en büyük savaş uçağı üreticilerini tek çatı altında birleştiren Birleşik Uçak Şirketi’nin Başkanı Yuriy Slyusar, Tu-22M3M uçağının 2021 yılında Rus ordusuna teslim edileceğini bildirdi.
Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Ticari Direktörü Aleksey Leonkov, modernizasyon sürecinde Tu-22M3M uçağının mühimmatının genişlediğini anlattı. Bombardıman uçağının, tüm işlevlerden sorumlu yeni radyo elektronik ekipmanla donatıldığını belirten askeri uzman, bu ekipman yardımıyla sadece uçuş değil silah sistemlerinin de idare edileceğini kaydetti.
X-32 SEYİR FÜZESİ İLE DONATILDI
Uçuş kontrolünün dijitalleştirilmesi sayesinde uçağın uçuş ve teknik özelliklerinin iyileştiğini kaydeden uzman, uçağın sahip olduğu mühimmatın önceki versiyonlara göre genişlediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Uçağa başka hangi silahların ekleneceği henüz açıklanmadı, ama Tu-22M3M’nin Kinjal hipersonik füze sistemini taşıyacağı tahmin ediliyor”.
Yeni uçağın önceki versiyonu olan Tu-22M3, Suriye’deki teröre karşı mücadele operasyonlarında başarılı performans sergilemişti.
Yeni uçağın ilk uçuşu, eylül ayı sonlarında gerçekleşecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)