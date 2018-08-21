Pentagon: Türkiye'yle ilişkilerimizde kesinti yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, Türkiye ile ABD ilişkilerinde kesinti olmadığını söyledi.
ABD, İzmir'deki evinde hapis tutulan papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine iki Türk bakana yaptırım kararı almış, Türkiye'den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi koymuştu.
Diğer yandan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almak istemesi de ABD'de rahatsızlık yaratıyor. Bunun üzerine ABD, Türkiye'ye yeni F-35'lerin satışını engellemek yönünde birtakım adımlar atmıştı.
F-35'LERLE İLGİLİ PENTAGON RAPORU BEKLENECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatınının geçici olarak durdurulmasını öngören maddenin de içinde yer aldığı savunma bütçesini belirleyen tasarıyı imzaladı.
Pentagon raporu Kongre'ye sunuluncaya kadar F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının durdurulması isteniyor.
Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üzerinde uzlaşmaya vardığı, Trump'ın da imzaladığı 2019 yılı savunma harcamaları yasa tasarısında Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulmasını öngören maddeyle, teslimat için Pentagon'un raporu beklenecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)