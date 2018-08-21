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16:49 21 Ağustos 2018
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    ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon

    Pentagon: Türkiye'yle ilişkilerimizde kesinti yok

    © Fotoğraf: Public Domain
    Savunma
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    Konu:
    Türkiye - ABD krizi: İttifaktan yaptırımlara (47)
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    CNBC'nin haberine göre, son dönemde ABD ve Türkiye arasında gerilen ilişkilere rağmen Pentagon iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin sekteye uğramadığını açıkladı.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Rob Manning, Türkiye ile ABD ilişkilerinde kesinti olmadığını söyledi.

    S-400
    Sputnik
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    BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, gazetecilerin son dönemde yaşananların iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkilediğiyle ilgili soruyu, "Hayır, Türkiye ile ilişkilerimizde hiçbir şekilde kesinti yok" yanıtını verdi verdi.

    ABD, İzmir'deki evinde hapis tutulan papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine iki Türk bakana yaptırım kararı almış, Türkiye'den yapılan çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi koymuştu.

    Diğer yandan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almak istemesi de ABD'de rahatsızlık yaratıyor. Bunun üzerine ABD, Türkiye'ye yeni F-35'lerin satışını engellemek yönünde birtakım adımlar atmıştı.

    F-35'LERLE İLGİLİ PENTAGON RAPORU BEKLENECEK

    ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatınının geçici olarak durdurulmasını öngören maddenin de içinde yer aldığı savunma bütçesini belirleyen tasarıyı imzaladı.

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    © AA / Atılgan Özdil
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    ABD Senatosu'nun onayından sonra Trump'ın imzaladığı 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları yasasına göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 90 gün içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik bir rapor hazırlaması talep edildi.

    Pentagon raporu Kongre'ye sunuluncaya kadar F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının durdurulması isteniyor.

    Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üzerinde uzlaşmaya vardığı, Trump'ın da imzaladığı 2019 yılı savunma harcamaları yasa tasarısında Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulmasını öngören maddeyle, teslimat için Pentagon'un raporu beklenecek.

    Konu:
    Türkiye - ABD krizi: İttifaktan yaptırımlara (47)

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    Etiketler:
    yaptırım, F-35, S-400, CNBC, Pentagon, Rob Manning, Pentagon, Türkiye, ABD
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