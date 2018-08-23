ABD'de F-15 avcı uçakları nükleer bomba atarken görüntülendi

Kuruluşun YouTube kanalında yayınlanan videoda iki farklı test çalışması görüntülendi.
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İlk çekimde Amerikan askeri uçağı, yüksek irtifadan taktik nükleer bombayı bırakırken görüntülendi, ikincisindeyse yaklaşık 270 metreden atılan ve paraşütü açılan bomba görüntülerine yer verildi.
Video ile ilgili açıklamada, bombaların nükleer başlık taşımadığı belirtildi.
Testlerin ABD'nin Nevada Eyaleti'nde, 52. Bölge olarak bilinen gizli deney poligonu Tonopah'ta geçen yılın haziran ayında yapıldığı kaydedildi.
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