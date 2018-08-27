İran, Suriye ile askeri işbirliği ve yeniden inşa anlaşması imzaladı

İran ve Suriye Savunma Bakanları iki ülke arasında askeri işbirliği ve Suriye'nin yeniden inşası anlaşması imzaladı.

© AFP 2018 / Alexander NEMENOV İran Savunma Bakanı Hatemi, Suriye'de

İran ve Suriye askeri işbirliği ve Suriye'nin yeniden inşası anlaşması imzaladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriyeli mevkidaşı Ali Abdullah Eyüb ile Şam'da görüşen İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, 2 günlük temaslarında 'ayrıntılı görüşmeler' yaptıklarını belirtti.

'SURİYE YENİDEN İNŞA AŞAMASINA GİRİYOR'

Tasnim haber ajansının aktardığına göre, Hatemi "Suriye kriz aşamasından çıkıyor ve yeniden inşa aşamasına giriyor" ifadelerini kullandı.

Suriye Savunma Bakanı Eyüb de İran'ın ülkesindeki terörle mücadeleye verdiği desteği överek iki ülkenin yakın ilişkilerinin diğer aktörler tarafından bozulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Tasnim anlaşmayla birlikte iki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğini artıracağını belirtti.

Hatemi iki ülke arasında imzalanan 'savunma ve teknik alanlarındaki anlaşmanın' İran'ın Suriye'deki 'varlığının ve katılımının' sürmesine olanak tanıdığını da ifade etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçen hafta İran'ın Suriye'deki güçlerini çekmesi gerektiğini savunmuştu.

'HİÇBİR 3. TARAF İRANLI ASKERİ DANIŞMANLARIN SURİYE'DEKİ VARLIĞINA ETKİ EDEMEZ'

İranlı yetkililer ise Suriye'deki askeri varlıklarının Suriye hükümetinin davetiyle bu ülkede bulunduğunu ve yakın bir gelecekte bu güçleri Suriye'den çekme niyetinde olmadıklarını söylüyor.

Hatemi dün gazetecilere yaptığı açıklamada "Hiçbir 3. taraf, İranlı askeri danışmanların Suriye'deki varlığına etki edemez" demişti. İranlı bakan " İran Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacak çünkü Suriye'de güvenliğin sağlanması bölgesel istikrarın gelişmesine yardımcı olacak" ifadelerine yer vermişti.