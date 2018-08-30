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21:53 30 Ağustos 2018
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    Oniks füzesinin Bastion kıyı füze sisteminden Suriye’deki yasadışı silahlı örgütlerin mevzilerine fırlatılışı.

    Pentagon: ABD'nin vatan toprakları artık Rusya karşısında korunak değil

    © Fotoğraf : Ministry of defence of the Russian Federation
    Savunma
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    ABD'nin hem Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM) hem de Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) başında bulunan General Terrence J. O'Shaughnessy, savaş durumunda ülke topraklarının Rus ve Çin silahları karşısında artık korunaklı sığınak durumunda olmadığını belirtti.

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    The Military Times gazetesine göre 140. Ulusal Muhafız Birliği Konferansı'nda konuşan O'Shaughnessy, büyük güçler arası rekabet çağında bulunduklarını ve bu yüzden ABD anakarasının eskisi gibi tartışmasız şekilde dokunulmaz kalamayacağını söyledi.

    'ERİŞİLİP DOKUNULABİLİR HALDEYİZ'

    Eşdüzeyde hasımların Amerikan savunmasını pek çok sahada denediklerinden ve ABD anakarasını da gözlerine kestirip menzillerine aldıklarından söz eden dört yıldızlı general, şöyle konuştu:

    ''Değişen bir güvenlik ortamının içinden geçiyoruz. Daha önce etrafımızdaki okyanusların, kuzey ve güneydeki dost devletlerin ülkemizi erişilmez hale getirdiklerini düşünüyorduk, fakat hasımlarımızın gerçekten bize erişebilir ve dokunabilir hale gelmesiyle bu durum değişiyor.''

    Hipersonik 4202
    © Sputnik / : Çizim: Alexey Komarov
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    RUSYA VE ÇİN 'EŞDÜZEY HASIM'

    ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in açıkladığı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin de eşdüzeydeki hasımları Afganistan ya da Irak'raki düşük düzeydeki direnişçi güçlerden daha büyük tehlike addettiğine dikkat çeken The Military Times, Mattis gibi O'Shaughnessy'nin de Rusya ve Çin'i eşdüzey hasım olarak gördüğünü aktardı.

    'VATAN SAVUNMASI KÖKTEN YENİDEN DÜŞÜNÜLMELİ'

    ABD'nin savunma stratejisini tamamen değiştirme çağrısı yapan NORTHCOM ve NORAD komutanı, ''Savunmamız hakkında geçmiştekinden çok farklı şekilde düşünmeliyiz. Bu da demek oluyor ki vatan savunması dediğimizde bunu eşdüzeyde bir hasıma karşı nasıl yapacağımızı temelden yeniden düşünmemiz gerekiyor'' vurgusu yaptı.

    Kamaz-6560 üzerinde Pantsir-S uçaksavar füze ve top sistemi, Moskova Bölgesi’nde teçhizat sergisi sırasında.
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
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    RADARDA AESA DÖNEMİ

    ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yeni silahlar karşısında savunmasız kalmamanın yöntemlerini araştırdığını belirten O'Shaughnessy, ''Bunun iyi bir örneği, avcı uçakları F-16'lara yerleştirmek istediğimiz yeni aktif faz dizinli (AESA) radarlar ve bu alanlarda ilerleme kaydediyoruz'' dedi.

    The Military Times, AESA'nın, kaçırılan bir yolcu uçağına müdahale etmek gibi geleneksel 'yolunu kesip yakalama' misyonu için değil cruz füzeleri için tasarlandığını kaydetti. Üretici firma Northrop Grumman'e göre AESA radarı çok daha fazla sayıda hedefi saptayıp takip edebiliyor ve bunu daha hızlı ve daha uzun mezilde yapabiliyor. Ayrıca düşman elektronik ortamlarda faaliyet gösteriyor.

    Transport aircraft Il-76MD-90A in a workshop of JSC Aviastar-SP in Ulyanovsk
    © Sputnik / Sergey Subbotin
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    FÜZEDE HİPERSONİK BOYUT

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'ta yaptığı Federal Meclis konuşmasında dünyada benzeri bulunmayan en yeni Rus silahlara geniş yer vermişti.

    Putin, Sarmat, Burevestnik ve Kinjal füze sistemlerinin ve lazer silahının yanısıra, atmosferin yoğun katmanlarında 20 mach hızla binlerce kilometre uçarak kıtalararası mesafeleri kat edebilen Avangard adlı hipersonik füze sisteminin başarıyla geliştirildiğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    AESA, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), The Military Times, Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı (NORAD), Kuzey Komutanlığı (NORTHCOM), Jim Mattis, Terrence J. O'Shaughnessy, Çin, Rusya, ABD
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