Roscosmos: Musk’ın tekrar kullanılabilir roketi Sovyet teknolojilerine dayanıyor

Musk'ın tekrar kullanılabilen roket projelerinin Sovyet teknolojisine dayalı olduğunu belirten Medvedev "Tüm bu paraşütlü, roket güçlü şema ve sistemler bizim ülkemizdeydi ve daha sonra ABD'de başarıyla uygulanmıştı. Musk'ın uygulamaya koydukları şeyler bizim bilim insanlarımız, mühendislerimiz tarafından onlarca yıl önce keşfedilmiş ve sunulmuştu" dedi.
Musk bu yıl SpaceX'in Falcon 9 füzesini 2019 yılında 24 saat içinde 2 kez kullanmayı planladığını söylemişti.
Rus Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi, tekrar kullanılabilen roket üzerinde tasarım araştırma çalışmaları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Rusya'da daha önce de tekrar kullanılabilen roket çalışmaları gerçekleştirilmişti. İlyuşin Havacılık Şirketi Proje Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Gerasimov Rus üreticilerin ilk milli yeniden kullanılabilir roket için birkaç konfigürasyon geliştirdiğini söylemişti.
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