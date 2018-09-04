Roscosmos: Musk’ın tekrar kullanılabilir roketi Sovyet teknolojilerine dayanıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altındaki TsNIImash Makine İnşa Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, ABD'li iş adamı ve mühendis Elon Musk’ın tekrar tekrar kullanılabilen roket projelerinin Sovyetler Birliği’nde geliştirilen teknolojilere dayalı olduğunu söyledi.

© AFP 2018 / Alain Jacord Kazakistan, Rusya ile birlikte süper ağır bir roket geliştirmeyi planlıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da verilen bir bilim konferansında konuşan Roscosmos iştiraki TsNIImash Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın getirdiği yeniliklerin Sovyet bilim insanları tarafından keşfedilip sunulduğunu ifade etti.

Musk'ın tekrar kullanılabilen roket projelerinin Sovyet teknolojisine dayalı olduğunu belirten Medvedev "Tüm bu paraşütlü, roket güçlü şema ve sistemler bizim ülkemizdeydi ve daha sonra ABD'de başarıyla uygulanmıştı. Musk'ın uygulamaya koydukları şeyler bizim bilim insanlarımız, mühendislerimiz tarafından onlarca yıl önce keşfedilmiş ve sunulmuştu" dedi.

Musk bu yıl SpaceX'in Falcon 9 füzesini 2019 yılında 24 saat içinde 2 kez kullanmayı planladığını söylemişti.

Rus Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi, tekrar kullanılabilen roket üzerinde tasarım araştırma çalışmaları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Rusya'da daha önce de tekrar kullanılabilen roket çalışmaları gerçekleştirilmişti. İlyuşin Havacılık Şirketi Proje Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Gerasimov Rus üreticilerin ilk milli yeniden kullanılabilir roket için birkaç konfigürasyon geliştirdiğini söylemişti.