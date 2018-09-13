Putin: Vostok-2018 tatbikatı, Rus ordusunun ciddi tehditlere karşı koyabileceğini gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği döneminde yapılan 'Zapad-81' tatbikatından sonra Rusya'nın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat olan Vostok-2018'in Rus ordusunun ciddi tehditlere karşı koyabileceğini gösterdiğini belirtti. Rus lider, orduyu güçlendirmeye devam edeceklerini de vurguladı.

Putin, Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'deki Doğu Sibirya'da gerçekleştirilen tatbikatın yapıldığı bölgeye giderek Rus ordusunun manevralarını yerinde takip etti.

Burada yaptığı açıklamada, tatbikattaki görevlerin başarıyla yerine getirildiğini söyleyen Putin, askerlere hitaben "Askeri ustalığınızı sergilediniz, potansiyel askeri tehditlere başarıyla karşı koyma kabiliyetinizi ortaya koydunuz" dedi.

'RUS ORDUSU İLK KEZ BU KADAR ZOR BİR TATBİKATTA'

© Sputnik / Russian Defence Ministry Rusya'nın yakın tarihindeki en büyük askeri tatbikatında S-300 ve S-400'lü gövde gösterisi

Rus ordusunun ve filosunun bu kadar zor bir tatbikatı ilk kez gerçekleştirdiğine dikkat çeken Putin, "Bugün burada, Zabaykalya'daki Tsugol poligonunda tatbikatın en aktif bölümü tamamlanıyor. Bu bölümü üst seviyede tatbik ettiniz. Tüm birlikler, koyulan hedefleri yerine getirdi" diye konuştu.

'ÇİN VE MOĞOLİSTAN'A TEŞEKKÜRLER'

Putin, tatbikata katılan Çin ve Moğolistan askerlerine teşekkür etti.

"Askeri alandaki kardeşliğimiz, çok uzun yıllara dayanan bir geleneğe sahip. İkinci Dünya Savaşı sırasında düşmana karşı birlikte mücadele ettik" diye devam eden Putin, Rusya, Çin ve Moğolistan ordularının Avrasya'da istikrar ve güvenliği birlikte sağladığını kaydetti.

© Sputnik / Ilya Pitalev Rusya Devlet Başkanı Putin tatbikata katılan askerleri tebrik etti

'SALDIRI PLANIMIZ YOK VE OLAMAZ'

Putin, konuşması sırasında tatbikat nedeniyle Rusya'nın saldırı hazırlığı yaptığı iddialarına da yanıt verdi.

Rusya'nın barış yanlısı bir ülke olduğunu, hiçbir saldırı planı bulunmadığını ve bulunamayacağını vurgulayan Putin, bu nedenle tatbikatın 59 ülkeden 87 temsilci tarafından takip edildiğini belirtti.

'RUS ORDUSUNU GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV Türkiye, Rusya'nın SSCB döneminden sonraki en büyük askeri tatbikatına gözlemci gönderiyor

Putin, Rusya'nın egemenliğinin korunabilmesi ve müttefiklere destek verilebilmesi için Rus ordusunu geliştirmeye devam edeceklerini de söyledi.

Rus lider, "Ülkemizin egemenliğini, güvenliğini ve ulusal çıkarlarımızı korumaya hazır olmak ve gerekirse müttefiklerimize destek vermek anavatanımıza olan borcumuzdur. Bu nedenle ordumuzu güçlendirmeye, yeni nesil silahlarla donatmaya, uluslararası askeri işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Alexei Nikolsky Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Zabaykalskiy Bölgesi'ndeki Tsugol'da yapılan Vostok-2108 tatbikatını izlerken

Tatbikat 17 Eylül'e kadar Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'ndeki topraklarında bulunan 5 askeri alan ve karasularında (Japon Denizi, Bering Denizi ve Ohotsk Denizi) gerçekleştirilecek.

Tatbikatta 300.000 asker, 1000 hava aracı, 36.000 tank ve askeri araç, 80 gemi ve deniz aracı yer alıyor.

Tatbikatta Çin ve Moğolistan orduları da yer alıyor. Tatbikat için Çin'den 26 helikopter ve 6 uçak Rusya'ya gönderildi. Rusya ordusu, Çin'in gönderdiği uçaklar arasında Rusya'dan satın alınan 6 adet Mi-171 helikopteri ve 9'ar adet Z-9 ve Z-19 helikopteri olduğunu bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı daha önce tatbikat için 3.000 askerin, 900'ü aşkın askeri teçhizatın, 30 savaş uçağının ve helikopterin Rusya'ya sevk edileceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden önceki gün Sputnik'e yapılan açıklamaya göre Türk askeri ataşelik temsilcileri, Vostok-2018 tatbikatına gözlemci olarak katılıyor.