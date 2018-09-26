Rusya, yeni süpersonik Onyx gemisavar füzesini ilk kez test etti

Rusya’nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesindeki Novosibirsk takım adalarında Bastion kıyı savunma sistemiyle ilk kez P-800 Onyx gemisavar füzesini test etti.

Rusya'nın Kuzey Filosu, Arktik bölgesinde yapılan tatbikat sırasında Bastion kıyı savunma sistemiyle ilk kez P-800 Onyx gemisavar füzesi 60 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefine fırlatıldı. 3.186 k/sa hızla hareket edebilen Onyx füzesinin fırlatılış anı, Zvezda televizyonu tarafından yayınlandı.

Russia fires Onyx supersonic missile from Bastion coastal defense missile complex in the Arctic for the first time (VIDEO) https://t.co/mXHCPUDgtH pic.twitter.com/t1DFA4dzqq — RT (@RT_com) September 26, 2018

​Bastion sistemi, menzili 300 kilometreye varan Onyx füzelerinden 2 adet taşıyabiliyor. Gemiler için geliştirilen füze ile karadaki hedefler de vurulabiliyor.

Bastion sistemleri Rusya ordusuna ilk kez 2010 yılında verilmişti. Orduya 3 adet sistem teslim edilmişti ve sistem hâlâ Suriye'deki operasyonlarda kullanılıyor.