ABD, F-35B'yi ilk kez savaşta kullandı

Türkiye dahil 9 ülkenin müdahil olduğu Müşterek Saldırı Uçağı (Joint Strike Fighter) projesi kapsamında geliştirilen F-35 Şimşek II, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsamında. Ama bu arada İsrail'den sonra ABD de ilk kez F-35B'le hava saldırısı düzenledi.

© REUTERS / Amir Cohen Türkiye'nin üreticilerinden olmasına rağmen alımında engellerle karşılaştığı F-35'i savaşta kullanan ilk ülke İsrail oldu

Amerikan deniz piyadelerine bağlı bir F-35B Lightning'in, perşembe günü USS Essex amfibik saldırı gemisinden havalanarak Afganistan'daki Taliban hedeflerine hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Böylece uzun yıllardır geliştirilen ve ne kadar başarıya ulaşıldığı soru işareti teşkil eden 5. nesil hayalet savaş uçağı F-35, ABD tarafından ilk kez savaşta kullanılmış oldu.

SÜPERSONİK VERSİYONUN ÖZELLİKLERİ

F-35'in hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve deniz piyadeleri için çeşitli versiyonları olduğunu aktaran New York Times gazetesi, deniz piyadeleri kuvvetlerinde AV-8B Harrier model savaş uçaklarının yerini alacak süpersonik versiyonun, çok kısa mesafede havalanabildiğini ve helikopter gibi dikey iniş yapabildiğini kaydetti.

100 MİLYON DOLARLIK

Bu uçakların her birinin maliyetinin 100 milyon dolar olduğu belirtildi.

1990'ların sonunda ABD, Kanada, İngiltere, İsrail, Türkiye, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Avustralya tarafından başlatılan Müşterek Saldırı Uçağı projesi kapsamında ilk F-35 uçuşu 2006'da gerçekleştirilmişti. Denemelerde yaşanan sorunlar, gecikmeler ve aşırı harcamalar nedeniyle ABD Kongresi üyeleri tarafından eleştirilen F-35 programı, ABD ile Türkiye arasındak krizin de aksesuarlarından birine dönüştü.

Geçen ay ABD Kongresi, savunma bütçesiyle ilgili yasaya 'F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının geçici olarak durdurulmasını' da ekledi. Türkiye'ye rahip Andrew Brunson gibi Amerikan vatandaşlarının tutukluluğunu gerekçe göstererek yaptırım uygulayan ABD Başkanı Donald Trump da bunu imzaladı.

ABD'li yetkililer, Türkiye'nin Rusya'dan alımını gerçekleştirmesi halinde S-400 hava savunma sisteminin F-35'lerle ilgili gizli bilgilerin Rusya'nın eline geçmesini sağlayacağını da iddia ediyor.