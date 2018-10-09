S-400'lerin popülaritesinin nedeni ne?

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitütüsü (SIPRI) uzmanı Siemon Wezeman, Rus füze savunma sistemleri S-400'lerin dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olduğunu ve bu nedenle birçok ülkenin ilgisini çektiğini belirtti.

Al Jazeera'ya konuşan Wezeman, "S-400'teki radar sistemi ve diğer gözlem araçları, füzeler gibi geniş bir menzile sahip. Radarlar, 600 kilometre mesafedeki hedefleri tespit ediyor, füzeler de 400 kilometreye kadar etkili olabiliyor. Görünmezlik teknolojisini kullananlar da dahil çok sayıda potansiyel hedefi aynı anda takip edebiliyor" ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK MOBİLİTE KAPASİTESİNE SAHİP'

Wezeman, S-400'lerin yüksek mobilite kapasitesine sahip olduğunu ve konuşlanma, ateş ve yer değiştirme işlemlerini birkaç dakika içinde yapabildiğini de vurguladı.

'TÜRKİYE İÇİN GURUR PROJESİ HALİNE GELDİ'

Türkiye, Çin ve Hindistan'ın ABD'yle ilişkilerin bozulması tehdidine rağmen S-400 anlaşması imzaladığını anımsatan Wezeman, "Özellikle Türkiye için S-400'ler bir 'gurur projesi' haline geldi. Türkiye'nin ABD'ye diz çökmemesi, bağımsız olduğunu ve ABD ile NATO'ya meydan okuyabileceğini gösteriyor" diye konuştu.