Pentagon, Rus silahını üstün yapan özelliği açıkladı

Business Insider’in haberine göre Murray, “Rusya, birçok durumda Çin de, menzil konusunda silahlarımızın büyük kısmı üzerinde avantaja sahip” dedi.

Rusya ve Çin’in, 5. nesil savaş uçağı F-35’e destek sağlayan uçakların yok edilmesi için tasarlanan ‘havadan havaya’ füzelerle ilgili araştırmalarına dikkat çeken Murray, Rus topçuların da menzil açısından üstün olduğunu dile getirdi.

Murray, “Moskova, önemli başarılar elde etti ve bu bizim için tehlike zili oldu” diye kaydetti.