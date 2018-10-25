Akar: S-400'lerin kurulum çalışmalarına Ekim 2019'da başlanacak

Hulusi Akar, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

S-400 füze savunma sistemlerinde gelinen son aşamayı değerlendiren Akar, "Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız" dedi.

Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderileceğini ifade eden Akar, orada gerekli eğitimlerinin verileceğini ve burada görevlerin başına geçeceklerini söyledi.

35 savaş uçaklarının teslimatına da değinen Akar, "Haziran ayında iki F35 bize teslim edildi. Bu arada bizim dört pilotumuz Amerika'ya intikal etti, eğitimlerine başladı" ifadesini kullandı.

Savaş uçaklarının teslimatında herhangi bir olumsuzluk beklemediklerini ifade eden Akar, "S-400'den, siyasi ve yargıdaki gelişmelerden dolayı birtakım sıkıntılar söz konusuydu ama şu ana geldiğimizde siyasi, askeri şartlar, böyle bir olumsuzluğu düşündürecek durumda değil. Ben herhangi bir şey beklemiyorum" diye konuştu.

Akar, "Türkiye'ye getirildiğinde F35'lerin üsleneceği yer Malatya. Oradaki altyapı çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Projede herhangi bir aksaklık yok, proje planlandığı şekilde devam ediyor. Üç ve dördüncü uçaklar da önümüzdeki yıl mart ayında teslim edilecek" dedi.

Akar, Yunanistan'ın ABD'ye üç askeri üs kurma önerisiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bizim meselemiz silahsızlandırılma statüsündeki adaların silahsızlandırılması. Bunu takip ediyoruz, bunun üzerinde duruyoruz. Uluslararası hukuka, komşumuzla yaptığımız anlaşmalara ve teamüllere saygı gösterilmesine, tahriklerden, provokasyonlardan uzak durulmasına, iyi komşuluk ilişkilerine ve ilkelerine riayet edilmesine önem verilmesini bekliyoruz."